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ЦБ обсудит ограничение по количеству банковских карт на человека - РИА Новости, 03.07.2025
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22:57 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/tsb-2027065428.html
ЦБ обсудит ограничение по количеству банковских карт на человека
ЦБ обсудит ограничение по количеству банковских карт на человека - РИА Новости, 03.07.2025
ЦБ обсудит ограничение по количеству банковских карт на человека
Банк России обсуждает с профильными ведомствами ограничение по количеству банковских карт на одного человека, заявила журналистам на Финансовом конгрессе глава... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:57:00+03:00
2025-07-03T22:57:00+03:00
экономика
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России обсуждает с профильными ведомствами ограничение по количеству банковских карт на одного человека, заявила журналистам на Финансовом конгрессе глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до 20. Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций. "Мы одновременно обсуждаем вместе с профильными ведомствами, каким лучшим образом построить базу, реестр платежных карт. Ну и пока только оцениваем количество карт", - сказала она, отвечая на вопрос, какими могут быть ограничения по количеству карт на одного человека. Бакина отметила, что регулятор проводит оценку и посчитать, сколько карт один человек использует в разных банках - это "пока задача непростая". "В среднем, наверное, у 85% граждан нашей страны количество карт не превышает 4-5 в одном банке… Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться", - пояснила глава департамента ЦБ. Также, по ее словам, ЦБ рассматривает вариант ограничить только общее количество карт на одного человека. "Вот здесь разные могут быть подходы. Ведь можно же не две цифры давать, а вообще одну какую-то величину, и человек уже сам будет решать, в одном он банке будет это делать или в нескольких", - заключила она.
https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ обсудит ограничение по количеству банковских карт на человека

Бакина: ЦБ обсудит ограничение по количеству банковских карт на человека

© Fotolia / aspirant2Он-лайн платежи
Он-лайн платежи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России обсуждает с профильными ведомствами ограничение по количеству банковских карт на одного человека, заявила журналистам на Финансовом конгрессе глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до 20. Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.
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"Мы одновременно обсуждаем вместе с профильными ведомствами, каким лучшим образом построить базу, реестр платежных карт. Ну и пока только оцениваем количество карт", - сказала она, отвечая на вопрос, какими могут быть ограничения по количеству карт на одного человека.
Бакина отметила, что регулятор проводит оценку и посчитать, сколько карт один человек использует в разных банках - это "пока задача непростая".
"В среднем, наверное, у 85% граждан нашей страны количество карт не превышает 4-5 в одном банке… Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться", - пояснила глава департамента ЦБ.
Также, по ее словам, ЦБ рассматривает вариант ограничить только общее количество карт на одного человека. "Вот здесь разные могут быть подходы. Ведь можно же не две цифры давать, а вообще одну какую-то величину, и человек уже сам будет решать, в одном он банке будет это делать или в нескольких", - заключила она.
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ЭкономикаТехнологииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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