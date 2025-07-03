https://ria.ru/20250703/tsb-2027029247.html

ЦБ сформировал перечень банков для работы над качеством ответов клиентам

ЦБ сформировал перечень банков для работы над качеством ответов клиентам - РИА Новости, 03.07.2025

ЦБ сформировал перечень банков для работы над качеством ответов клиентам

Банк России сформировал перечень банков, с которыми будет работать над качеством ответов клиентам, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:47:00+03:00

2025-07-03T18:47:00+03:00

2025-07-03T18:47:00+03:00

экономика

михаил мамута

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России сформировал перечень банков, с которыми будет работать над качеством ответов клиентам, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. С 1 июля 2024 года вступил в силу закон, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок могут продлить еще на 10 рабочих дней. "Мы сейчас для себя сформировали перечень таких организаций, которые требуют максимального внимания. Будем с ними работать, чтобы подтягивать качество их ответов", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах финансового конгресса ЦБ. Мамута уточнил, что у банков "разнородное" отношение к качеству ответов. "Есть те, кто дает формальные, нечитаемые ответы, которые, во-первых, человек не в состоянии осознать, мы их тоже анализируем, а во-вторых, к сожалению, даже совершая ошибку, они не извиняются… Даже если происходит исправление, там еще так все написано, как будто человек все равно сам виноват", - добавил Мамута. "Из позитивного точно сократилось время на ответ. То есть раньше среднее время на зондирование составляло около 30 дней со стороны финансовой организации. Сейчас среднее время ответа - девять дней", - рассказал Мамута. Мамута также отметил, что примерно 50% потребителей, которые обратились в ЦБ, не пытались до этого урегулировать проблемы напрямую с финансовый организацией. "То есть уровень доверия пока не такой высокий, как бы нам хотелось. Но я полагаю, что в течение этого полугодия мы системную работу проведем, посмотрим на результат", - уточнил он.

https://ria.ru/20250203/vklady-1997013098.html

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экономика, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф)