https://ria.ru/20250703/trend-2026957437.html
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России
Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:45:00+03:00
2025-07-03T15:45:00+03:00
2025-07-03T17:07:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин."Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", обращаясь к его участникам.
https://ria.ru/20250703/mishustin-2026944404.html
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Путин о модном тренде в развитии России
Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, убежден Владимир Путин.
2025-07-03T15:45
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РИА Новости
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России
Путин: большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии страны