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Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России - РИА Новости, 03.07.2025
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15:45 03.07.2025 (обновлено: 17:07 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/trend-2026957437.html
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России
Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:45:00+03:00
2025-07-03T17:07:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин."Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", обращаясь к его участникам.
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Путин о модном тренде в развитии России
Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, убежден Владимир Путин.
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России

Путин: большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии страны

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", обращаясь к его участникам.
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РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
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