https://ria.ru/20250703/trend-2026957437.html

Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России

Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России - РИА Новости, 03.07.2025

Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России

Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:45:00+03:00

2025-07-03T15:45:00+03:00

2025-07-03T17:07:00+03:00

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026985525_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac2aaa45119133adc0f2e53ab89e7bb7.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин."Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", обращаясь к его участникам.

https://ria.ru/20250703/mishustin-2026944404.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о модном тренде в развитии России Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, убежден Владимир Путин. 2025-07-03T15:45 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество