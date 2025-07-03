https://ria.ru/20250703/tramp-2026980253.html
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным - РИА Новости, 03.07.2025
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:44:00+03:00
2025-07-03T16:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск."Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 утра (17.00 мск). Благодарю вас!" — написал хозяин Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
https://ria.ru/20250703/putin-2026978939.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным
Трамп: разговор с Путиным состоится в 17.00 мск в четверг