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Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным - РИА Новости, 03.07.2025
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16:44 03.07.2025 (обновлено: 16:52 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tramp-2026980253.html
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным - РИА Новости, 03.07.2025
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск. РИА Новости, 03.07.2025
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россия
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск."Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 утра (17.00 мск). Благодарю вас!" — написал хозяин Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
https://ria.ru/20250703/putin-2026978939.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Трамп назвал время телефонного разговора с Путиным

Трамп: разговор с Путиным состоится в 17.00 мск в четверг

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск.
"Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 утра (17.00 мск). Благодарю вас!" — написал хозяин Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин пообещал передать Трампу привет от участников форума АСИ
16:39
 
В миреРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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