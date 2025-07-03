Рейтинг@Mail.ru
Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/tramp-2026949093.html
Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ
Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта о расходах и налогах, известного как... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:18:00+03:00
2025-07-03T15:18:00+03:00
сша
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), пишет портал NOTUS со ссылкой на источники. Как рассказали три собеседника издания, на встрече с умеренными республиканцами и членами центристского объединения внутри партии Main Street Caucus Трамп заявил, что конгрессмены-республиканцы не должны сокращать финансирование программ медстрахования Medicaid, Medicare и федеральную программу социального страхования, если рассчитывают побеждать на очередных выборах. "Но в этом законопроекте мы как раз затрагиваем Medicaid", - возразил ему один из участников встречи, его слова приводит источник портала. В Белом доме, комментируя ситуацию, подчеркнули, что законопроект направлен "на защиту Medicaid для будущих поколений" за счёт борьбы с расточительством и мошенничеством. NOTUS отмечает, что в республиканской партии остаются как минимум две группы, которые не поддерживают законопроект: умеренные и консерваторы. Первые обеспокоены масштабом сокращений расходов на программу Medicaid на более чем 1 триллион долларов. Во вторник сенат утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах после затяжных дебатов и чтения всех 940 страниц документа вслух по требованию демократов. Нижняя палата конгресса США приняла законопроект еще в мае, однако после внесенных в него поправок в сенате, конгрессменам предстоит повторно проголосовать по документу прежде, чем он отправится на подпись Трампу. Продвигаемый Трампом законопроект сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в своих постах отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000686715.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_129:0:3657:2646_1920x0_80_0_0_35f0ac8d576c2cf1ebf4b05a6c1dfa9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ

Трамп не до конца разбирается в деталях своего законопроекта о налогах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), пишет портал NOTUS со ссылкой на источники.
Как рассказали три собеседника издания, на встрече с умеренными республиканцами и членами центристского объединения внутри партии Main Street Caucus Трамп заявил, что конгрессмены-республиканцы не должны сокращать финансирование программ медстрахования Medicaid, Medicare и федеральную программу социального страхования, если рассчитывают побеждать на очередных выборах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
23 февраля, 00:28
"Но в этом законопроекте мы как раз затрагиваем Medicaid", - возразил ему один из участников встречи, его слова приводит источник портала.
В Белом доме, комментируя ситуацию, подчеркнули, что законопроект направлен "на защиту Medicaid для будущих поколений" за счёт борьбы с расточительством и мошенничеством.
NOTUS отмечает, что в республиканской партии остаются как минимум две группы, которые не поддерживают законопроект: умеренные и консерваторы. Первые обеспокоены масштабом сокращений расходов на программу Medicaid на более чем 1 триллион долларов.
Во вторник сенат утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах после затяжных дебатов и чтения всех 940 страниц документа вслух по требованию демократов.
Нижняя палата конгресса США приняла законопроект еще в мае, однако после внесенных в него поправок в сенате, конгрессменам предстоит повторно проголосовать по документу прежде, чем он отправится на подпись Трампу.
Продвигаемый Трампом законопроект сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в своих постах отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп
21 февраля, 04:29
 
СШАДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и МаскаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала