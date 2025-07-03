https://ria.ru/20250703/tramp-2026949093.html

Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ

Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025

Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта о расходах и налогах, известного как... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:18:00+03:00

2025-07-03T15:18:00+03:00

2025-07-03T15:18:00+03:00

сша

дональд трамп

илон маск

конфликт трампа и маска

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, судя по всему, не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), пишет портал NOTUS со ссылкой на источники. Как рассказали три собеседника издания, на встрече с умеренными республиканцами и членами центристского объединения внутри партии Main Street Caucus Трамп заявил, что конгрессмены-республиканцы не должны сокращать финансирование программ медстрахования Medicaid, Medicare и федеральную программу социального страхования, если рассчитывают побеждать на очередных выборах. "Но в этом законопроекте мы как раз затрагиваем Medicaid", - возразил ему один из участников встречи, его слова приводит источник портала. В Белом доме, комментируя ситуацию, подчеркнули, что законопроект направлен "на защиту Medicaid для будущих поколений" за счёт борьбы с расточительством и мошенничеством. NOTUS отмечает, что в республиканской партии остаются как минимум две группы, которые не поддерживают законопроект: умеренные и консерваторы. Первые обеспокоены масштабом сокращений расходов на программу Medicaid на более чем 1 триллион долларов. Во вторник сенат утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах после затяжных дебатов и чтения всех 940 страниц документа вслух по требованию демократов. Нижняя палата конгресса США приняла законопроект еще в мае, однако после внесенных в него поправок в сенате, конгрессменам предстоит повторно проголосовать по документу прежде, чем он отправится на подпись Трампу. Продвигаемый Трампом законопроект сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в своих постах отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000686715.html

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сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска, в мире