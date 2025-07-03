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СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос - РИА Новости, 03.07.2025
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07:31 03.07.2025 (обновлено: 18:42 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tramp-2026860493.html
СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос
СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос
Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:31:00+03:00
2025-07-03T18:42:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде, пишет британский таблоид Daily Star."Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас", — говорится в материале.Как уточняет издание, когда у Трампа спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, хозяин Белого дома ответил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом."Мне нравится. &lt;...&gt; Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос", — сказал Трамп.Видеозапись ответа быстро распространилась в соцсетях, многие пользователи предположили, что его ответ указывает на снижение когнитивных способностей.Трамп во вторник осмотрел новый центр по содержанию нелегалов во Флориде, который назвали "Аллигаторовым Алькатрасом". В учреждении разместят до пяти тысяч нелегальных мигрантов. Президенту показали кондиционируемый барак с железными двуспальными кроватями, окруженными сеткой.Губернатор штата Рон Десантис, который на состоявшихся выборах соперничал с Трампом за Белый дом, заявил, что ожидает от нелегалов самостоятельного выезда, добавив, что ему трудно представить, что кто-то предпочтет покинуть страну "через "Аллигаторовый Алькатрас".Трамп добавил, что тем, кто выедет из страны самостоятельно, будет легче вернуться в США легально.​
https://ria.ru/20250703/tramp-2026855586.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис
СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос

DS: Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос о новом "Алькатрасе"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время открытия центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде
Президент США Дональд Трамп во время открытия центра содержания мигрантов Аллигаторовый Алькатрас во Флориде - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время открытия центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде, пишет британский таблоид Daily Star.
"Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас", — говорится в материале.
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Как уточняет издание, когда у Трампа спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, хозяин Белого дома ответил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом.
"Мне нравится. <...> Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос", — сказал Трамп.
Видеозапись ответа быстро распространилась в соцсетях, многие пользователи предположили, что его ответ указывает на снижение когнитивных способностей.
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Трамп во вторник осмотрел новый центр по содержанию нелегалов во Флориде, который назвали "Аллигаторовым Алькатрасом". В учреждении разместят до пяти тысяч нелегальных мигрантов. Президенту показали кондиционируемый барак с железными двуспальными кроватями, окруженными сеткой.
Губернатор штата Рон Десантис, который на состоявшихся выборах соперничал с Трампом за Белый дом, заявил, что ожидает от нелегалов самостоятельного выезда, добавив, что ему трудно представить, что кто-то предпочтет покинуть страну "через "Аллигаторовый Алькатрас".
Трамп добавил, что тем, кто выедет из страны самостоятельно, будет легче вернуться в США легально.​
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