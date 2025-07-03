https://ria.ru/20250703/tramp-2026860493.html

СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос

СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос - РИА Новости, 03.07.2025

СМИ: Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:31:00+03:00

2025-07-03T07:31:00+03:00

2025-07-03T18:42:00+03:00

в мире

флорида

сша

дональд трамп

рон десантис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026877681_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_aeb48f9a1f4822d6cf99359172ae116d.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде, пишет британский таблоид Daily Star."Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас", — говорится в материале.Как уточняет издание, когда у Трампа спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, хозяин Белого дома ответил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом."Мне нравится. <...> Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос", — сказал Трамп.Видеозапись ответа быстро распространилась в соцсетях, многие пользователи предположили, что его ответ указывает на снижение когнитивных способностей.Трамп во вторник осмотрел новый центр по содержанию нелегалов во Флориде, который назвали "Аллигаторовым Алькатрасом". В учреждении разместят до пяти тысяч нелегальных мигрантов. Президенту показали кондиционируемый барак с железными двуспальными кроватями, окруженными сеткой.Губернатор штата Рон Десантис, который на состоявшихся выборах соперничал с Трампом за Белый дом, заявил, что ожидает от нелегалов самостоятельного выезда, добавив, что ему трудно представить, что кто-то предпочтет покинуть страну "через "Аллигаторовый Алькатрас".Трамп добавил, что тем, кто выедет из страны самостоятельно, будет легче вернуться в США легально.​

https://ria.ru/20250703/tramp-2026855586.html

https://ria.ru/20250703/mask-2026858338.html

https://ria.ru/20250703/tramp-2026845725.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис