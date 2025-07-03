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В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому - РИА Новости, 03.07.2025
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:40:00+03:00
2025-07-03T05:40:00+03:00
2025-07-03T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist."Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", — говорится в материале.Как отметил автор статьи, американская поддержка Украины ослабевает, это может быть связано с личной неприязнью президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому."Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе", — констатировало издание.Во вторник газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026845725.html
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В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
Economist: Трамп поставил Украину перед расплатой из-за неприязни к Зеленскому