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В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому - РИА Новости, 03.07.2025
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05:40 03.07.2025 (обновлено: 14:53 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tramp-2026855586.html
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому - РИА Новости, 03.07.2025
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:40:00+03:00
2025-07-03T14:53:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
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дмитрий песков
politico
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist."Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", — говорится в материале.Как отметил автор статьи, американская поддержка Украины ослабевает, это может быть связано с личной неприязнью президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому."Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе", — констатировало издание.Во вторник газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026845725.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, politico, bild, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Politico, Bild, Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому

Economist: Трамп поставил Украину перед расплатой из-за неприязни к Зеленскому

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist.
"Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", — говорится в материале.
Как отметил автор статьи, американская поддержка Украины ослабевает, это может быть связано с личной неприязнью президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.
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"Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе", — констатировало издание.
Во вторник газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".
Немецкая газета Bild отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковPoliticoBildВооруженные силы Украины
 
 
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