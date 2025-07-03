https://ria.ru/20250703/tramp-2026842862.html

Трамп попросил снимок КТ мозга после попытки покушения в прошлом году

Трамп попросил снимок КТ мозга после попытки покушения в прошлом году - РИА Новости, 03.07.2025

Трамп попросил снимок КТ мозга после попытки покушения в прошлом году

Президент США Дональд Трамп попросил оставить ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T00:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил оставить ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом году, говорится в новой книге о его последней на данный момент президентской кампании "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку". В отрывке из книги, опубликованном газетой Washington Post, говорится, что после попытки покушения, Трампа попросил пройти КТ. На вопрос, зачем, Трамп ответил, что ему кажется, что это необходимо. Позже он попросил снимок со сканирования. Когда ему сказали, что так больше не делают, и предложили письменный отчет, будущий президент настоял на своем. "Это как тест на IQ ... Тебе говорят, что у тебя хороший мозг, и я просто хочу, чтобы это у меня было", - сказал Трамп, отвечая на вопрос одного из помощников. Книга "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку" поступит в продажу 8 июля. Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20250531/bayden-2020089316.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп