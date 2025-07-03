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Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом
Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом - РИА Новости, 03.07.2025
Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом
Мужчина в Томске, не согласившись с административным протоколом за отказ от прохождения медосвидетельствования, бросил в салон автомобиля ДПС муляж гранаты Ф-1, РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:49:00+03:00
2025-07-03T07:49:00+03:00
2025-07-03T07:49:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Мужчина в Томске, не согласившись с административным протоколом за отказ от прохождения медосвидетельствования, бросил в салон автомобиля ДПС муляж гранаты Ф-1, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по Томской области. По предварительным данным, 29 июня 42-летнего местного жителя, передвигавшегося на собственном автомобиле по улице Береговой в Томске, остановил экипаж дорожно-патрульной службы. "Не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), с целью воспрепятствования законным действиям инспекторов ГИБДД, подозреваемый бросил в салон патрульного автомобиля муляж гранаты Ф-1, внешне схожий с ее боевой версией", - говорится в сообщении. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В следственном управлении уточнили, что подозреваемый со следствием сотрудничает, причастность к совершению преступления подтвердил. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html
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происшествия, томск, россия, томская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Томск, Россия, Томская область, ГИБДД МВД РФ
Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом
Житель Томска, не согласившись с протоколом, бросил муляж гранаты в машину ДПС