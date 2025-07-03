https://ria.ru/20250703/tomich-2026861741.html

Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом

Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом - РИА Новости, 03.07.2025

Томич бросил в машину ДПС муляж гранаты из-за несогласия с протоколом

Мужчина в Томске, не согласившись с административным протоколом за отказ от прохождения медосвидетельствования, бросил в салон автомобиля ДПС муляж гранаты Ф-1, РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:49:00+03:00

2025-07-03T07:49:00+03:00

2025-07-03T07:49:00+03:00

происшествия

томск

россия

томская область

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/62/1512306270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e39a7c77603529b728a77647cb53bed3.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Мужчина в Томске, не согласившись с административным протоколом за отказ от прохождения медосвидетельствования, бросил в салон автомобиля ДПС муляж гранаты Ф-1, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по Томской области. По предварительным данным, 29 июня 42-летнего местного жителя, передвигавшегося на собственном автомобиле по улице Береговой в Томске, остановил экипаж дорожно-патрульной службы. "Не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), с целью воспрепятствования законным действиям инспекторов ГИБДД, подозреваемый бросил в салон патрульного автомобиля муляж гранаты Ф-1, внешне схожий с ее боевой версией", - говорится в сообщении. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В следственном управлении уточнили, что подозреваемый со следствием сотрудничает, причастность к совершению преступления подтвердил. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html

https://ria.ru/20250618/chp-2023603482.html

томск

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, россия, томская область, гибдд мвд рф