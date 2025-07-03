https://ria.ru/20250703/test-2026851324.html

В России разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы

В России разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы - РИА Новости, 03.07.2025

В России разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы

Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы, сейчас он готовится к регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:32:00+03:00

2025-07-03T03:32:00+03:00

2025-07-03T03:32:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы, сейчас он готовится к регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработали инновационную тест-систему для выявления ДНК возбудителя чумы. Разработка, не имеющая аналогов в мире, предназначена для проведения эпидемиологических исследований образцов сложного состава, включая почву, клинический материал и останки животных", - рассказали в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что тест создан в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья". Отличительной особенностью новой тест-системы является ее высокая точность. Благодаря поэтапному анализу образца она способна обнаружить единичные клетки чумного микроба в микролитре исследуемого материала. Это позволяет своевременно выявлять заражение и оперативно реагировать на потенциальные угрозы. "Универсальность разработки позволяет использовать ее как в стационарных лабораториях, так и в передвижных мобильных комплексах, что значительно расширяет возможности оперативного реагирования на вспышки заболевания на отдаленных территориях", - пояснили в ведомстве. Важным преимуществом новой тест-системы является ее полная комплектация отечественными компонентами. Это обеспечивает технологическую независимость России в области молекулярно-генетической диагностики и гарантирует стабильное обеспечение необходимыми ресурсами для проведения исследований, подчеркнули в пресс-службе. "В настоящее время тест-система готовится к регистрации и в ближайшее время будет доступна для использования. Разработка станет важным инструментом в борьбе с чумой и внесет значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250320/rospotrebnadzor-2006137197.html

https://ria.ru/20250702/nauka-2026522734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)