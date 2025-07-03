https://ria.ru/20250703/tekhnologii-2026958823.html

России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин

России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025

России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин

России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:48:00+03:00

2025-07-03T15:48:00+03:00

2025-07-03T15:53:00+03:00

россия

технологии

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития, заявил президент России Владимир Путин."Именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026960290.html

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россия, технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)