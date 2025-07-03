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России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
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15:48 03.07.2025 (обновлено: 15:53 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tekhnologii-2026958823.html
России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин
России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин
России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:53:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития, заявил президент России Владимир Путин."Именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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россия, технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Технологии, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
России предстоит запустить новый этап развития технологий, заявил Путин

Путин: России предстоит запустить новый этап технологического развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин назвал цель научных и технологических достижений
15:51
 
РоссияТехнологииВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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