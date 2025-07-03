https://ria.ru/20250703/tatarstan-2026853834.html
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 03.07.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:02:00+03:00
2025-07-03T05:02:00+03:00
2025-07-03T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС.
https://ria.ru/20250703/opasnost-2026850059.html
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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
МЧС: в Татарстане объявили режим беспилотной опасности