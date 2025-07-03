Рейтинг@Mail.ru
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 03.07.2025 (обновлено: 16:35 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/surgut-2026967181.html
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых - РИА Новости, 03.07.2025
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых
Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:07:00+03:00
2025-07-03T16:35:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
гибдд мвд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa2384c72fe18c0c96026d4c6e6a9de.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это не брал, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД."Пытался сдать за троих своих знакомых, деньги не брал за это. По его словам, из благих намерений пытался помочь им. Всего было три эпизода", – уточнила собеседница агентства."Эти знакомые примерно одного с ним возраста", – ответили в полиции на вопрос, похож ли внешне фигурант на тех, за кого пытался сдать экзамен.По данным ведомства, аферу 59-летнего обвиняемого пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Нефтеюганске в декабре прошлого года, тогда мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение, чтобы сдать теорию экзамена на знание ПДД."Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман... Кроме того, в ноябре 2024 года он аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят", – рассказали в полиции.В ведомстве пояснили, что в этом случае настоящий владелец документа – 54-летний местный житель - был лишен водительских прав за пьяную езду, поэтому он и обратился к своему приятелю за помощью.Сейчас инициативному мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России, уголовное дело против него уже в суде. Согласно санкции вменяемой фигуранту статьи (часть 3 статьи 327 УК РФ), ему грозит до года лишения свободы.
https://ria.ru/20250627/sud-2025745144.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1cc3668ea24e9d4ff84e6af5a52aaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, ГИБДД МВД РФ, Россия
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых

Житель Югры вклеил свое фото в паспорта знакомых, чтобы сдать экзамены в ГАИ

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это не брал, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
"Пытался сдать за троих своих знакомых, деньги не брал за это. По его словам, из благих намерений пытался помочь им. Всего было три эпизода", – уточнила собеседница агентства.
"Эти знакомые примерно одного с ним возраста", – ответили в полиции на вопрос, похож ли внешне фигурант на тех, за кого пытался сдать экзамен.
По данным ведомства, аферу 59-летнего обвиняемого пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Нефтеюганске в декабре прошлого года, тогда мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение, чтобы сдать теорию экзамена на знание ПДД.
"Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман... Кроме того, в ноябре 2024 года он аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят", – рассказали в полиции.
В ведомстве пояснили, что в этом случае настоящий владелец документа – 54-летний местный житель - был лишен водительских прав за пьяную езду, поэтому он и обратился к своему приятелю за помощью.
Сейчас инициативному мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России, уголовное дело против него уже в суде. Согласно санкции вменяемой фигуранту статьи (часть 3 статьи 327 УК РФ), ему грозит до года лишения свободы.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Приамурье осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов
27 июня, 10:36
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала