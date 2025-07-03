https://ria.ru/20250703/surgut-2026967181.html

Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых

Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых - РИА Новости, 03.07.2025

Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых

Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:07:00+03:00

2025-07-03T16:07:00+03:00

2025-07-03T16:35:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это не брал, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД."Пытался сдать за троих своих знакомых, деньги не брал за это. По его словам, из благих намерений пытался помочь им. Всего было три эпизода", – уточнила собеседница агентства."Эти знакомые примерно одного с ним возраста", – ответили в полиции на вопрос, похож ли внешне фигурант на тех, за кого пытался сдать экзамен.По данным ведомства, аферу 59-летнего обвиняемого пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Нефтеюганске в декабре прошлого года, тогда мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение, чтобы сдать теорию экзамена на знание ПДД."Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман... Кроме того, в ноябре 2024 года он аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят", – рассказали в полиции.В ведомстве пояснили, что в этом случае настоящий владелец документа – 54-летний местный житель - был лишен водительских прав за пьяную езду, поэтому он и обратился к своему приятелю за помощью.Сейчас инициативному мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России, уголовное дело против него уже в суде. Согласно санкции вменяемой фигуранту статьи (часть 3 статьи 327 УК РФ), ему грозит до года лишения свободы.

https://ria.ru/20250627/sud-2025745144.html

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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, гибдд мвд рф, россия