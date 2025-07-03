https://ria.ru/20250703/surgut-2026967181.html
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых - РИА Новости, 03.07.2025
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых
Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:07:00+03:00
2025-07-03T16:07:00+03:00
2025-07-03T16:35:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
гибдд мвд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa2384c72fe18c0c96026d4c6e6a9de.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это не брал, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД."Пытался сдать за троих своих знакомых, деньги не брал за это. По его словам, из благих намерений пытался помочь им. Всего было три эпизода", – уточнила собеседница агентства."Эти знакомые примерно одного с ним возраста", – ответили в полиции на вопрос, похож ли внешне фигурант на тех, за кого пытался сдать экзамен.По данным ведомства, аферу 59-летнего обвиняемого пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Нефтеюганске в декабре прошлого года, тогда мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение, чтобы сдать теорию экзамена на знание ПДД."Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман... Кроме того, в ноябре 2024 года он аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят", – рассказали в полиции.В ведомстве пояснили, что в этом случае настоящий владелец документа – 54-летний местный житель - был лишен водительских прав за пьяную езду, поэтому он и обратился к своему приятелю за помощью.Сейчас инициативному мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России, уголовное дело против него уже в суде. Согласно санкции вменяемой фигуранту статьи (часть 3 статьи 327 УК РФ), ему грозит до года лишения свободы.
https://ria.ru/20250627/sud-2025745144.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1cc3668ea24e9d4ff84e6af5a52aaf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, ГИБДД МВД РФ, Россия
Житель Югры пытался сдать экзамены в ГАИ за троих знакомых
Житель Югры вклеил свое фото в паспорта знакомых, чтобы сдать экзамены в ГАИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе вклеил свое фото в паспорта троих своих знакомых, чтобы сдать за них экзамены в ГАИ, при этом деньги за это не брал, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
"Пытался сдать за троих своих знакомых, деньги не брал за это. По его словам, из благих намерений пытался помочь им. Всего было три эпизода", – уточнила собеседница агентства.
"Эти знакомые примерно одного с ним возраста", – ответили в полиции на вопрос, похож ли внешне фигурант на тех, за кого пытался сдать экзамен.
По данным ведомства, аферу 59-летнего обвиняемого пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Нефтеюганске
в декабре прошлого года, тогда мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение, чтобы сдать теорию экзамена на знание ПДД.
"Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман... Кроме того, в ноябре 2024 года он аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят", – рассказали в полиции.
В ведомстве пояснили, что в этом случае настоящий владелец документа – 54-летний местный житель - был лишен водительских прав за пьяную езду, поэтому он и обратился к своему приятелю за помощью.
Сейчас инициативному мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России
, уголовное дело против него уже в суде. Согласно санкции вменяемой фигуранту статьи (часть 3 статьи 327 УК РФ), ему грозит до года лишения свободы.