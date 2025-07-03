В Саратовской области арестовали фигуранта дела о ДТП, возмутившего жителей
Суд в Саратовской области арестовал фигуранта дела о ДТП, возмутившего жителей
© Кадр видео из соцсетейЖители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП
© Кадр видео из соцсетей
Жители села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Суд арестовал фигуранта уголовного дела о дорожной аварии с гибелью подростка, после которой жители села Подлесное в Саратовской области вышли на сход и выразили возмущение противоправным поведением этнической группы, сообщил региональный главк МВД.
Ранее главк МВД сообщил, что утром во вторник в селе Подлесное Марксовского района погиб 15-летний подросток, на мопеде Bolt столкнувшийся с "Ладой Вестой". В отношении водителя машины, мужчины 1989 года рождения, возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), он задержан. Местные СМИ, в том числе "164.ру", сообщили, что вечером во вторник свыше 100 жителей села Подлесное вышли на сход с требованием обратить внимание на поведение местных цыган, один из которых был участником смертельного ДТП, и отселить их. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы о противоправном поведении этнической группы. Следственное управление СК РФ по региону возбудило дело по статье 293 УК РФ "Халатность".
"Уголовное дело по факту ДТП в Марксовском районе, в котором погиб подросток, передано в отдел по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области. Сегодня водителю автомобиля "Лада Веста" 1989 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области Октябрьским районным судом Саратова ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале главка.