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Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей - РИА Новости, 03.07.2025
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13:28 03.07.2025 (обновлено: 13:30 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/sud-2026925784.html
Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей
Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей - РИА Новости, 03.07.2025
Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей
Заместителя главы курортного Зеленоградска под Калининградом Руслана Андронова ждет суд за ущерб муниципалитету в 10 миллионов рублей, он незаконно передал в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:28:00+03:00
2025-07-03T13:30:00+03:00
россия
калининградская область
зеленоградск
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Заместителя главы курортного Зеленоградска под Калининградом Руслана Андронова ждет суд за ущерб муниципалитету в 10 миллионов рублей, он незаконно передал в частную собственность два земельных участка, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, в 2015 году Андронов незаконно предоставил в собственность организации и физическому лицу два земельных участка на территории городского парка в Зеленоградске по цене, значительно ниже рыночной. При этом участки, относящиеся к категории земель общего пользования и находящиеся в границах зоны санитарной охраны курорта, являлись полностью изъятыми из оборота и не подлежали передаче в частную собственность. Сумма ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемого, по данным следствия, превысила 10 миллионов рублей. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслана Андронова. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступления выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре поступит в суд.
https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html
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россия, калининградская область, зеленоградск, происшествия
Россия, Калининградская область, Зеленоградск, Происшествия
Замглавы Зеленоградска осудят за продажу участков на 10 миллионов рублей

Замглавы Зеленоградска Андронова осудят за продажу участков на 10 миллионов руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Заместителя главы курортного Зеленоградска под Калининградом Руслана Андронова ждет суд за ущерб муниципалитету в 10 миллионов рублей, он незаконно передал в частную собственность два земельных участка, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, в 2015 году Андронов незаконно предоставил в собственность организации и физическому лицу два земельных участка на территории городского парка в Зеленоградске по цене, значительно ниже рыночной. При этом участки, относящиеся к категории земель общего пользования и находящиеся в границах зоны санитарной охраны курорта, являлись полностью изъятыми из оборота и не подлежали передаче в частную собственность. Сумма ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемого, по данным следствия, превысила 10 миллионов рублей.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслана Андронова. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступления выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре поступит в суд.
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