Суд признал долг основателя "Русского молока" перед "Кредит Экспрессом"
Суд признал обоснованным долг Бойко-Великого перед "Кредит Экспрессом"
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бизнесмена Василия Бойко-Великого, основателя агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), требование обанкротившегося ростовского банка "Кредит Экспресс" в лице Агентства по страхованию вкладов в размере более 80 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основания возникновения этой задолженности пока не уточняются. Ранее арбитражные суды трех инстанций, с которыми согласился и Верховный суд, привлекли Бойко-Великого вместе с тремя другими бывшими контролирующими лицами "Кредит Экспресса" к субсидиарной ответственности по его долгам. Размер ответственности ориентировочно превышал 1,3 миллиарда рублей.
Дело о банкротстве Бойко-Великого было возбуждено в ноябре 2021 года. Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении бизнесмена в июне 2022 года по заявлению гражданина Павла Садкова, которому Бойко-Великий задолжал около 18 миллионов рублей основного долга и более 56 миллионов рублей неустойки.
За время первой процедуры банкротства в реестр требований кредиторов должника было включено единственное крупное требование - от банка "Кредит Экспресс" в лице АСВ в размере около 40 миллионов рублей. По данным из ЕГРЮЛ, компании Бойко-Великого "Вашъ финансовый попечитель" принадлежит 10% банка. В январе 2023 года суд признал должника банкротом и открыл реализацию его имущества.
Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 года приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд в январе этого года смягчил приговор Бойко-Великому на 2 месяца.
Бойко-Великого и его подельников - гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина - признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс".
Бойко-Великий известен, прежде всего, как "православный меценат" и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.