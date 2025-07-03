https://ria.ru/20250703/sud-2026921117.html

Суд признал долг основателя "Русского молока" перед "Кредит Экспрессом"

Суд признал долг основателя "Русского молока" перед "Кредит Экспрессом" - РИА Новости, 03.07.2025

Суд признал долг основателя "Русского молока" перед "Кредит Экспрессом"

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бизнесмена Василия Бойко-Великого, основателя агрохолдинга... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:05:00+03:00

2025-07-03T13:05:00+03:00

2025-07-03T13:05:00+03:00

происшествия

москва

россия

василий бойко-великий

константин кабанов

агентство по страхованию вкладов

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155576/21/1555762119_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_18a7697281bb4abedd148378cf5b4cbb.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бизнесмена Василия Бойко-Великого, основателя агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), требование обанкротившегося ростовского банка "Кредит Экспресс" в лице Агентства по страхованию вкладов в размере более 80 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Основания возникновения этой задолженности пока не уточняются. Ранее арбитражные суды трех инстанций, с которыми согласился и Верховный суд, привлекли Бойко-Великого вместе с тремя другими бывшими контролирующими лицами "Кредит Экспресса" к субсидиарной ответственности по его долгам. Размер ответственности ориентировочно превышал 1,3 миллиарда рублей. Дело о банкротстве Бойко-Великого было возбуждено в ноябре 2021 года. Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении бизнесмена в июне 2022 года по заявлению гражданина Павла Садкова, которому Бойко-Великий задолжал около 18 миллионов рублей основного долга и более 56 миллионов рублей неустойки. За время первой процедуры банкротства в реестр требований кредиторов должника было включено единственное крупное требование - от банка "Кредит Экспресс" в лице АСВ в размере около 40 миллионов рублей. По данным из ЕГРЮЛ, компании Бойко-Великого "Вашъ финансовый попечитель" принадлежит 10% банка. В январе 2023 года суд признал должника банкротом и открыл реализацию его имущества. Черемушкинский суд Москвы в октябре 2023 года приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд в январе этого года смягчил приговор Бойко-Великому на 2 месяца. Бойко-Великого и его подельников - гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина - признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Бойко-Великий известен, прежде всего, как "православный меценат" и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

https://ria.ru/20250612/tambiev-2022408833.html

https://ria.ru/20250513/citibank-2016773588.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, василий бойко-великий, константин кабанов, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд