Рейтинг@Mail.ru
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.07.2025 (обновлено: 10:46 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/sud-2026885489.html
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать - РИА Новости, 03.07.2025
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать
Житель Пышминского района Свердловской области пойдет под суд за убийство сына, игравшего в онлайн-игры и мешавшего спать, сообщил журналистам старший помощник... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:40:00+03:00
2025-07-03T10:46:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Пышминского района Свердловской области пойдет под суд за убийство сына, игравшего в онлайн-игры и мешавшего спать, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. ЧП произошло 15 мая в доме 53-летнего фигуранта, который был пьян. "Он лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между отцом и сыном возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился ножом и нанес им потерпевшему два удара", – рассказал Шульга. Одно из ранений пришлось в область сердца, пострадавший скончался на месте. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию позвонила мать обвиняемого и бабушка потерпевшего, проживающая вместе с ними, и рассказала о драке мужчин. "Ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону", – уточнил журналистам Горелых. Было заведено уголовное дело об убийстве, которое уже направили в суд, вину фигурант признал.
https://ria.ru/20241016/vina-1978407417.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать

Житель Свердловской области пойдет под суд за убийство сына, мешавшего спать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Пышминского района Свердловской области пойдет под суд за убийство сына, игравшего в онлайн-игры и мешавшего спать, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
ЧП произошло 15 мая в доме 53-летнего фигуранта, который был пьян. "Он лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между отцом и сыном возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился ножом и нанес им потерпевшему два удара", – рассказал Шульга.
Одно из ранений пришлось в область сердца, пострадавший скончался на месте.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию позвонила мать обвиняемого и бабушка потерпевшего, проживающая вместе с ними, и рассказала о драке мужчин. "Ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону", – уточнил журналистам Горелых.
Было заведено уголовное дело об убийстве, которое уже направили в суд, вину фигурант признал.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину
16 октября 2024, 20:36
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала