https://ria.ru/20250703/sud-2026885489.html

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать - РИА Новости, 03.07.2025

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына, мешавшего ему спать

Житель Пышминского района Свердловской области пойдет под суд за убийство сына, игравшего в онлайн-игры и мешавшего спать, сообщил журналистам старший помощник... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:40:00+03:00

2025-07-03T10:40:00+03:00

2025-07-03T10:46:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Житель Пышминского района Свердловской области пойдет под суд за убийство сына, игравшего в онлайн-игры и мешавшего спать, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. ЧП произошло 15 мая в доме 53-летнего фигуранта, который был пьян. "Он лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между отцом и сыном возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился ножом и нанес им потерпевшему два удара", – рассказал Шульга. Одно из ранений пришлось в область сердца, пострадавший скончался на месте. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию позвонила мать обвиняемого и бабушка потерпевшего, проживающая вместе с ними, и рассказала о драке мужчин. "Ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону", – уточнил журналистам Горелых. Было заведено уголовное дело об убийстве, которое уже направили в суд, вину фигурант признал.

https://ria.ru/20241016/vina-1978407417.html

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происшествия, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)