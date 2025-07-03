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Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 03.07.2025
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09:30 03.07.2025 (обновлено: 10:22 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/sud-2026869599.html
Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России
Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 03.07.2025
Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России
Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:30:00+03:00
2025-07-03T10:22:00+03:00
россия
уфа
ростислав мурзагулов
происшествия
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УФА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и спецоперации, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение по уголовным делам о нарушении порядка деятельности иностранного агента и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации принимал Кировский районный суд Уфы, информирует башкирская прокуратура. В суде установлено, что в марте 2024 года мужчина, находясь за пределами России, разместил в своем открытом канале популярного видеохостинга и социальной сети видеоматериалы, содержащие фейки об СВО. Кроме того, на протяжении 2024 года он размещал в своих социальных сетях и видеохостинге публикации без указания, что материалы произведены и распространены иноагентом, следует из материалов прокуратуры. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года",- говорится в сообщении. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идёт о бывшем председателе Общественной палаты Башкирии Ростиславе Мурзагулове*. Мурзагулов* был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. МВД объявило его в розыск.* Внесен в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250702/altay-2026694084.html
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россия, уфа, ростислав мурзагулов, происшествия
Россия, Уфа, Ростислав Мурзагулов, Происшествия
Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России

Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов, распространявший фейки о ВС РФ, заочно осужден

© Фото : пресс-служба Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов*
Ростислав Мурзагулов* - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : пресс-служба Общественной палаты РБ
Ростислав Мурзагулов*. Архивное фото
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УФА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и спецоперации, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Решение по уголовным делам о нарушении порядка деятельности иностранного агента и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации принимал Кировский районный суд Уфы, информирует башкирская прокуратура.
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В суде установлено, что в марте 2024 года мужчина, находясь за пределами России, разместил в своем открытом канале популярного видеохостинга и социальной сети видеоматериалы, содержащие фейки об СВО. Кроме того, на протяжении 2024 года он размещал в своих социальных сетях и видеохостинге публикации без указания, что материалы произведены и распространены иноагентом, следует из материалов прокуратуры.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года",- говорится в сообщении.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идёт о бывшем председателе Общественной палаты Башкирии Ростиславе Мурзагулове*.
Мурзагулов* был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. МВД объявило его в розыск.
* Внесен в реестр иноагентов
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