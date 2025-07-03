https://ria.ru/20250703/sud-2026869599.html

Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России

Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 03.07.2025

Экс-главу ОП Башкирии заочно осудили за фейки о ВС России

Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:30:00+03:00

2025-07-03T09:30:00+03:00

2025-07-03T10:22:00+03:00

россия

уфа

ростислав мурзагулов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589972281_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_beee750d555ab2b1c6ea65e2b5640c53.jpg

УФА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* (признан иноагентом) заочно осуждён на 8 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и спецоперации, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение по уголовным делам о нарушении порядка деятельности иностранного агента и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации принимал Кировский районный суд Уфы, информирует башкирская прокуратура. В суде установлено, что в марте 2024 года мужчина, находясь за пределами России, разместил в своем открытом канале популярного видеохостинга и социальной сети видеоматериалы, содержащие фейки об СВО. Кроме того, на протяжении 2024 года он размещал в своих социальных сетях и видеохостинге публикации без указания, что материалы произведены и распространены иноагентом, следует из материалов прокуратуры. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года",- говорится в сообщении. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идёт о бывшем председателе Общественной палаты Башкирии Ростиславе Мурзагулове*. Мурзагулов* был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. МВД объявило его в розыск.* Внесен в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250702/altay-2026694084.html

https://ria.ru/20250625/sud-2025386011.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, уфа, ростислав мурзагулов, происшествия