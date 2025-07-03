Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал убытки с экс-гендиректора нефтетрейдерской компании КТТ - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sud-2026849224.html
Суд взыскал убытки с экс-гендиректора нефтетрейдерской компании КТТ
Суд взыскал убытки с экс-гендиректора нефтетрейдерской компании КТТ - РИА Новости, 03.07.2025
Суд взыскал убытки с экс-гендиректора нефтетрейдерской компании КТТ
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал более 38,5 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора нефтяного трейдера "Компания... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:40:00+03:00
2025-07-03T02:40:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал более 38,5 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора нефтяного трейдера "Компания "Топливные технологии" (КТТ) Антона Жаркова и совладелицы "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ) Елены Васильевой, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. В иске представитель КТТ настаивал, что Жарков, занимая должность гендиректора, совершил ряд противоправных действий, чтобы прекратить деятельность общества, а бизнес фактически перевести на созданное по инициативе Васильевой АО "ПНТ-Сервис". Так, он искусственно создал условия для расторжения одного из крупнейших для общества договоров на перевалку грузов, заключил договор аренды офисных помещений, заведомо непригодных для использования по заявленному назначению, заключил заведомо невыгодную сделку, продолжал выплачивать себе денежные средства после увольнения и получил почти 9,5 миллионов рублей, присвоил себе векселя, выдал займ, который невозможно вернуть, а также списал офисное оборудование и автомобиль, который передал ПНТ. Суд посчитал доводы доказанными и обязал компенсировать убытки. "Усматриваются виновные действия ответчиков, направленные на причинение имущественного ущерба обществу посредством вывода его активов. Поскольку убытки обществу были причинены исключительно вследствие виновных и умышленных действий (бездействия) Жаркова А.В., последний, а также Васильева Е.Л., под контролем которой он находится, обязаны возместить причиненный обществу ущерб", - сказано в решении.
https://ria.ru/20250702/kompanii-2026644887.html
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026549353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Суд взыскал убытки с экс-гендиректора нефтетрейдерской компании КТТ

Суд взыскал 38,5 миллиардов рублей убытков с экс-главы КТТ Жаркова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал более 38,5 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора нефтяного трейдера "Компания "Топливные технологии" (КТТ) Антона Жаркова и совладелицы "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ) Елены Васильевой, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
В иске представитель КТТ настаивал, что Жарков, занимая должность гендиректора, совершил ряд противоправных действий, чтобы прекратить деятельность общества, а бизнес фактически перевести на созданное по инициативе Васильевой АО "ПНТ-Сервис".
Заседание Таганского районного суда по делу о запрете деятельности объединения Леста и Леста Геймс Эдженси - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства
Вчера, 04:36
Так, он искусственно создал условия для расторжения одного из крупнейших для общества договоров на перевалку грузов, заключил договор аренды офисных помещений, заведомо непригодных для использования по заявленному назначению, заключил заведомо невыгодную сделку, продолжал выплачивать себе денежные средства после увольнения и получил почти 9,5 миллионов рублей, присвоил себе векселя, выдал займ, который невозможно вернуть, а также списал офисное оборудование и автомобиль, который передал ПНТ.
Суд посчитал доводы доказанными и обязал компенсировать убытки.
"Усматриваются виновные действия ответчиков, направленные на причинение имущественного ущерба обществу посредством вывода его активов. Поскольку убытки обществу были причинены исключительно вследствие виновных и умышленных действий (бездействия) Жаркова А.В., последний, а также Васильева Е.Л., под контролем которой он находится, обязаны возместить причиненный обществу ущерб", - сказано в решении.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мосгорсуд удовлетворил иски на 4,1 миллиарда рублей по делу Тимура Иванова
1 июля, 15:52
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала