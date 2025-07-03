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Суд рассмотрит жалобу "Фонда Ройзмана*" на решение о ликвидации в августе - РИА Новости, 03.07.2025
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15:23 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sud--2026950191.html
Суд рассмотрит жалобу "Фонда Ройзмана*" на решение о ликвидации в августе
Суд рассмотрит жалобу "Фонда Ройзмана*" на решение о ликвидации в августе - РИА Новости, 03.07.2025
Суд рассмотрит жалобу "Фонда Ройзмана*" на решение о ликвидации в августе
Свердловский областной суд 5 августа рассмотрит апелляционную жалобу на решение о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:23:00+03:00
2025-07-03T15:23:00+03:00
россия
свердловская область
урал
евгений ройзман
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд 5 августа рассмотрит апелляционную жалобу на решение о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан иноагентом в России), сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. В частности, согласно акту проверки Минюстом, в деятельности организации были обнаружены нарушения: местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально, тратил деньги на неуставные цели. Также отмечалось, что организация собрала более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, при этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, в результате собранные деньги остались в распоряжении фонда и не использованы по их целевому назначению. Суд 14 апреля удовлетворил иск о ликвидации фонда, позднее его представители обжаловали такое решение. "Да, апелляция поступила, рассмотрение назначено на 5 августа на 7.30 мск", – сказали в облсуде. "Фонд Ройзмана" подавал встречный иск к Минюсту в свердловский арбитраж, пытаясь признать недействительным и подлежащим отмене акт его проверки, суд иск отклонил. На данный момент "Фонд Ройзмана*" также оспаривает решение свердловского арбитража, заседание по этой апелляции назначено на 23 июля.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html
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свердловская область
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россия, свердловская область, урал, евгений ройзман, происшествия
Россия, Свердловская область, Урал, Евгений Ройзман, Происшествия
Суд рассмотрит жалобу "Фонда Ройзмана*" на решение о ликвидации в августе

Суд в августе рассмотрит жалобу "Фонда Ройзмана" на решение о своей ликвидации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд 5 августа рассмотрит апелляционную жалобу на решение о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан иноагентом в России), сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. В частности, согласно акту проверки Минюстом, в деятельности организации были обнаружены нарушения: местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально, тратил деньги на неуставные цели.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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30 июня, 15:46
Также отмечалось, что организация собрала более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, при этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, в результате собранные деньги остались в распоряжении фонда и не использованы по их целевому назначению. Суд 14 апреля удовлетворил иск о ликвидации фонда, позднее его представители обжаловали такое решение.
"Да, апелляция поступила, рассмотрение назначено на 5 августа на 7.30 мск", – сказали в облсуде.
"Фонд Ройзмана" подавал встречный иск к Минюсту в свердловский арбитраж, пытаясь признать недействительным и подлежащим отмене акт его проверки, суд иск отклонил. На данный момент "Фонд Ройзмана*" также оспаривает решение свердловского арбитража, заседание по этой апелляции назначено на 23 июля.
* Признан иноагентом в России
Наум Блик* - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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27 июня, 17:37
 
РоссияСвердловская областьУралЕвгений РойзманПроисшествия
 
 
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