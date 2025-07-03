https://ria.ru/20250703/stavka-2026930461.html

Набиуллина заявила о влиянии снижения ключевой ставки на экономику

Набиуллина заявила о влиянии снижения ключевой ставки на экономику - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина заявила о влиянии снижения ключевой ставки на экономику

Влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне на экономику уже есть, оно отражается в рыночных ставках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:55:00+03:00

2025-07-03T13:55:00+03:00

2025-07-03T14:17:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне на экономику уже есть, оно отражается в рыночных ставках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий."Что касается влияния решения, прошлого решения о снижении ставки на 1 процентный пункт, дело в том, что, на наш взгляд, это влияние уже есть и влияние не только от самой ставки, но и ожидания будущей ее траектории. Кстати, мы можем увидеть, что это отражается в рыночных ставках, скорее в депозитах, чуть позже в кредитах", - сказала она журналистам на Финансовом конгрессе ЦБ РФ.

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина