США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии
США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии из-за риторики республики
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США отзывают временного поверенного в делах в Колумбии Джона Макнамару для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" заявлений со стороны властей латиноамериканской страны, заявил госдеп.
«
"Госсекретарь (США) Марко Рубио отозвал Макнамару в Вашингтон для срочных консультаций после безосновательных и неприемлемых заявлений, прозвучавших на высшем уровне правительства Колумбии", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс.
Помимо отзыва временного поверенного, США предпринимают и другие меры, чтобы выразить серьезную обеспокоенность нынешним состоянием отношений между двумя странами, сказала Брюс.
У США нет представительства в Колумбии на уровне посла, так как кандидат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дэн Ньюлин еще не получил одобрение в сенате.
Отношения между США и Колумбией охладились после возвращения Трампа на пост американского президента. В январе республика резко раскритиковала Соединенные Штаты за недостойное отношение к мигрантам, которых закованными в наручники депортировали. Президент Колумбии Густаво Петро тогда даже запретил американским самолетам, перевозившим мигрантов, садиться на колумбийской территории. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в Штаты колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.