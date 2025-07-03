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США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии - РИА Новости, 03.07.2025
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23:13 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ssha-2027066866.html
США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии
США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии - РИА Новости, 03.07.2025
США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии
США отзывают временного поверенного в делах в Колумбии Джона Макнамару для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" заявлений со стороны властей... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:13:00+03:00
2025-07-03T23:13:00+03:00
в мире
сша
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вашингтон (штат)
дональд трамп
густаво петро
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США отзывают временного поверенного в делах в Колумбии Джона Макнамару для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" заявлений со стороны властей латиноамериканской страны, заявил госдеп. "Госсекретарь (США) Марко Рубио отозвал Макнамару в Вашингтон для срочных консультаций после безосновательных и неприемлемых заявлений, прозвучавших на высшем уровне правительства Колумбии", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс. Помимо отзыва временного поверенного, США предпринимают и другие меры, чтобы выразить серьезную обеспокоенность нынешним состоянием отношений между двумя странами, сказала Брюс. У США нет представительства в Колумбии на уровне посла, так как кандидат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дэн Ньюлин еще не получил одобрение в сенате. Отношения между США и Колумбией охладились после возвращения Трампа на пост американского президента. В январе республика резко раскритиковала Соединенные Штаты за недостойное отношение к мигрантам, которых закованными в наручники депортировали. Президент Колумбии Густаво Петро тогда даже запретил американским самолетам, перевозившим мигрантов, садиться на колумбийской территории. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в Штаты колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
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в мире, сша, колумбия, вашингтон (штат), дональд трамп, густаво петро, марко рубио
В мире, США, Колумбия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Густаво Петро, Марко Рубио
США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии

США отозвали временного поверенного в делах в Колумбии из-за риторики республики

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США отзывают временного поверенного в делах в Колумбии Джона Макнамару для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" заявлений со стороны властей латиноамериканской страны, заявил госдеп.
«
"Госсекретарь (США) Марко Рубио отозвал Макнамару в Вашингтон для срочных консультаций после безосновательных и неприемлемых заявлений, прозвучавших на высшем уровне правительства Колумбии", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс.
Помимо отзыва временного поверенного, США предпринимают и другие меры, чтобы выразить серьезную обеспокоенность нынешним состоянием отношений между двумя странами, сказала Брюс.
У США нет представительства в Колумбии на уровне посла, так как кандидат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дэн Ньюлин еще не получил одобрение в сенате.
Отношения между США и Колумбией охладились после возвращения Трампа на пост американского президента. В январе республика резко раскритиковала Соединенные Штаты за недостойное отношение к мигрантам, которых закованными в наручники депортировали. Президент Колумбии Густаво Петро тогда даже запретил американским самолетам, перевозившим мигрантов, садиться на колумбийской территории. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в Штаты колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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В миреСШАКолумбияВашингтон (штат)Дональд ТрампГуставо ПетроМарко Рубио
 
 
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