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В США начали расследование приостановки введения санкций против России - РИА Новости, 03.07.2025
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22:07 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html
В США начали расследование приостановки введения санкций против России
В США начали расследование приостановки введения санкций против России - РИА Новости, 03.07.2025
В США начали расследование приостановки введения санкций против России
Видные сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за РИА Новости, 03.07.2025
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2025-07-03T22:07:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
элизабет уоррен
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Видные сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за пятимесячной приостановки введения новых санкций и экспортных ограничений против российского военно-промышленного комплекса на фоне конфликта на Украине. В обнародованном в четверг заявлении сенаторов отмечается, что ранее они направили администрации "дорожную карту" по ужесточению санкций и экспортного контроля, однако Белый дом не стал реализовывать эти предложения. Вместо этого, по их словам, США уже пять месяцев не вводят новые ограничения, что якобы "позволило Китаю и другим странам продолжать поддерживать российскую оборонную промышленность". Сенаторы подчеркнули, что администрация Трампа объясняет бездействие желанием не срывать переговоры, однако параллельно продолжает санкционное давление на Иран. "Если не обновлять контрольные списки и не использовать доступные инструменты, это ослабляет давление на Россию и даёт (президенту РФ - ред.) Путину возможность продолжать конфликт", – говорится в их заявлении. Законодатели потребовали немедленного возобновления регулярных санкционных решений против организаций, которые якобы способствуют работе российского ОПК, а также усиления координации с партнерами по G7 для наращивания давления на Москву. В заключение сенаторы сообщили о намерении провести собственное расследование действий администрации Трампа, которые, по их словам, позволили России избежать новых ограничений и затянуть конфликт на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, элизабет уоррен, g7, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Элизабет Уоррен, G7, Санкции в отношении России
В США начали расследование приостановки введения санкций против России

Сенаторы-демократы расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против России

© Fotolia / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Fotolia / Al Teich
Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Видные сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за пятимесячной приостановки введения новых санкций и экспортных ограничений против российского военно-промышленного комплекса на фоне конфликта на Украине.
В обнародованном в четверг заявлении сенаторов отмечается, что ранее они направили администрации "дорожную карту" по ужесточению санкций и экспортного контроля, однако Белый дом не стал реализовывать эти предложения. Вместо этого, по их словам, США уже пять месяцев не вводят новые ограничения, что якобы "позволило Китаю и другим странам продолжать поддерживать российскую оборонную промышленность".
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Сенаторы подчеркнули, что администрация Трампа объясняет бездействие желанием не срывать переговоры, однако параллельно продолжает санкционное давление на Иран. "Если не обновлять контрольные списки и не использовать доступные инструменты, это ослабляет давление на Россию и даёт (президенту РФ - ред.) Путину возможность продолжать конфликт", – говорится в их заявлении.
Законодатели потребовали немедленного возобновления регулярных санкционных решений против организаций, которые якобы способствуют работе российского ОПК, а также усиления координации с партнерами по G7 для наращивания давления на Москву.
В заключение сенаторы сообщили о намерении провести собственное расследование действий администрации Трампа, которые, по их словам, позволили России избежать новых ограничений и затянуть конфликт на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЭлизабет УорренG7Санкции в отношении России
 
 
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