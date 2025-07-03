https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html

В США начали расследование приостановки введения санкций против России

В США начали расследование приостановки введения санкций против России - РИА Новости, 03.07.2025

В США начали расследование приостановки введения санкций против России

Видные сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за РИА Новости, 03.07.2025

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2025-07-03T22:07:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

элизабет уоррен

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Видные сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за пятимесячной приостановки введения новых санкций и экспортных ограничений против российского военно-промышленного комплекса на фоне конфликта на Украине. В обнародованном в четверг заявлении сенаторов отмечается, что ранее они направили администрации "дорожную карту" по ужесточению санкций и экспортного контроля, однако Белый дом не стал реализовывать эти предложения. Вместо этого, по их словам, США уже пять месяцев не вводят новые ограничения, что якобы "позволило Китаю и другим странам продолжать поддерживать российскую оборонную промышленность". Сенаторы подчеркнули, что администрация Трампа объясняет бездействие желанием не срывать переговоры, однако параллельно продолжает санкционное давление на Иран. "Если не обновлять контрольные списки и не использовать доступные инструменты, это ослабляет давление на Россию и даёт (президенту РФ - ред.) Путину возможность продолжать конфликт", – говорится в их заявлении. Законодатели потребовали немедленного возобновления регулярных санкционных решений против организаций, которые якобы способствуют работе российского ОПК, а также усиления координации с партнерами по G7 для наращивания давления на Москву. В заключение сенаторы сообщили о намерении провести собственное расследование действий администрации Трампа, которые, по их словам, позволили России избежать новых ограничений и затянуть конфликт на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250702/rossija-2026837546.html

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, элизабет уоррен, g7, санкции в отношении россии