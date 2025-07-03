Палата представителей конгресса США приняла "большой красивый билль" Трампа
Палата представителей Конгресса США приняла проект Трампа о налогах и расходах
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "большой, красивый билль", теперь документ отправляется на подпись президенту.
Законопроект поддержало 218 конгрессменов, 214 выступили против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN.
Ранее на этой неделе сенат США утвердил законопроект, который предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа.
Нижняя палата конгресса США в мае уже приняла первоначальную версию законопроекта и в четверг голосовала за вариант с внесенными сенатом поправками.
По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.