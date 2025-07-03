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В Раде призвали заменить посла Украины в США - РИА Новости, 03.07.2025
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14:42 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ssha-2026942907.html
В Раде призвали заменить посла Украины в США
В Раде призвали заменить посла Украины в США - РИА Новости, 03.07.2025
В Раде призвали заменить посла Украины в США
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что посол Украины в США Оксана Маркарова утратила контакты с администрацией... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:42:00+03:00
2025-07-03T14:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что посол Украины в США Оксана Маркарова утратила контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа, и призвала ее заменить. "Сейчас, судя по тому, что говорит американская сторона и община в США, у госпожи посла почти нет контактов с администрацией, очень сложные отношения. Поэтому считаю, что критически важно было бы сейчас заменить посла", - сказала Федина в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE". По ее словам, заменить посла нужно было еще после скандала в период предвыборной кампании в США, когда Владимир Зеленский появился на одном из оборонных предприятий США в окружении демократов. "Это был прокол дипломатического учреждения, которое организовывало этот визит. И тогда поднялся вопрос, что республиканцы требуют ее замены. Уже тогда надо было ее менять... Когда выбирают президента очень частая практика замены посла. Понимание того, что новая администрация, новые люди, согласовывают посла, чтобы он был подходящим администрации. Но этого тоже не было сделано", - отметила Федина. Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. Зеленский 22 сентября прошлого года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026929569.html
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в мире, сша, украина, пенсильвания, оксана маркарова, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, США, Украина, Пенсильвания, Оксана Маркарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
В Раде призвали заменить посла Украины в США

Депутат Рады Федина призвала заменить посла Украины в США Маркарову

© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина считает, что посол Украины в США Оксана Маркарова утратила контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа, и призвала ее заменить.
"Сейчас, судя по тому, что говорит американская сторона и община в США, у госпожи посла почти нет контактов с администрацией, очень сложные отношения. Поэтому считаю, что критически важно было бы сейчас заменить посла", - сказала Федина в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
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По ее словам, заменить посла нужно было еще после скандала в период предвыборной кампании в США, когда Владимир Зеленский появился на одном из оборонных предприятий США в окружении демократов.
"Это был прокол дипломатического учреждения, которое организовывало этот визит. И тогда поднялся вопрос, что республиканцы требуют ее замены. Уже тогда надо было ее менять... Когда выбирают президента очень частая практика замены посла. Понимание того, что новая администрация, новые люди, согласовывают посла, чтобы он был подходящим администрации. Но этого тоже не было сделано", - отметила Федина.
Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 года.
Зеленский 22 сентября прошлого года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
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В миреСШАУкраинаПенсильванияОксана МаркароваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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