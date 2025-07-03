https://ria.ru/20250703/ssha-2026932941.html

Американцы мог ли бы жить мирно, если бы не позиция их элиты, заявил Бут

Американцы мог ли бы жить мирно, если бы не позиция их элиты, заявил Бут - РИА Новости, 03.07.2025

Американцы мог ли бы жить мирно, если бы не позиция их элиты, заявил Бут

Народ США нашел бы возможность жить со всеми в мире и не пытаться решать свои внутренние проблемы за счёт других, если бы не позиция американской правящей... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:07:00+03:00

2025-07-03T14:07:00+03:00

2025-07-03T14:28:00+03:00

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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Народ США нашел бы возможность жить со всеми в мире и не пытаться решать свои внутренние проблемы за счёт других, если бы не позиция американской правящей элиты, заявил в четверг российский предприниматель, депутат и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут на пресс-конференции по случаю открытия своей выставки в Пекине. "Вы знаете, у меня осталось очень много приятелей, с кем я и сейчас поддерживаю контакты. Я считаю, что американцы, наверное, так же, как и все остальные люди на этой планете, стремятся к миру для того, чтобы жить со своей семьёй, радоваться, любить друг друга, и в этом плане мы все схожи", - заявил Бут. По его словам, "если бы не позиция той элиты, которая правит Америкой, то сам американский народ, в общем-то, нашёл бы возможность жить со всеми в мире и не пытаться решать свои внутренние проблемы за счёт других". "Поэтому у меня остались очень хорошие впечатления (о простых американцах – ред.), я считаю, что, всё-таки, все люди, живущие на этой планете, объединены одними основными ценностями, и это нас делает людьми", - подчеркнул он. Вместе с тем Бут отметил, что, "если мы найдём возможность преодолеть и изменить систему, то, естественно, (будем – ред.) жить в гармонии, жить в мире, сотрудничать вместо того, чтобы пытаться разрушить другие страны, навязать им свою политику, пытаться получить прибыль за счёт эксплуатации других стран". "Всё это, конечно, рано или поздно должно прекратиться", - добавил он. Художественная выставка Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" в рамках проекта проект "Русские сезоны" открылась в четверг Пекине и продлится до 8 июля. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, а также патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта.

https://ria.ru/20250703/ssha-2026928656.html

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сша, пекин, америка, виктор бут