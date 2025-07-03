https://ria.ru/20250703/ssha-2026928656.html

Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут

Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут - РИА Новости, 03.07.2025

Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут

Система, где США чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие, меняется, заявил в четверг российский предприниматель, депутат и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:42:00+03:00

2025-07-03T13:42:00+03:00

2025-07-03T13:47:00+03:00

сша

пекин

китай

виктор бут

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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Система, где США чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие, меняется, заявил в четверг российский предприниматель, депутат и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут на пресс-конференции перед открытием своей выставки в Пекине. "Хотелось бы пожелать всем нашим соотечественникам, которые попали в такие сложные жизненные ситуации, не терять надежды. Мне лично помогало то, что и супруга, и друзья активно включились в процесс, всегда пытались мне передать информацию, связаться со мной. Я чувствовал эту поддержку и это придавало также силы для того, чтобы это всё пережить", - заявил Бут на вопрос о том, что помогло ему пережить заключение в США и какие советы он может дать соотечественникам, которые до сих пор находятся в американских тюрьмах. Он отметил, что "и граждан Китая, и граждан Российской Федерации правительство Соединенных Штатов пытается каким-то незаконным способом задержать в третьих странах, что и вызывает, естественно, тревогу". "Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация коренным образом изменится, так как меняется система, где американцы чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие. На самом деле, это правосудием не было", - добавил он. Художественная выставка Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" открылась в четверг Пекине и продлится до 8 июля. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, а также патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта.

https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html

сша

пекин

китай

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сша, пекин, китай, виктор бут