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Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут - РИА Новости, 03.07.2025
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13:42 03.07.2025 (обновлено: 13:47 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ssha-2026928656.html
Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут
Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут - РИА Новости, 03.07.2025
Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут
Система, где США чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие, меняется, заявил в четверг российский предприниматель, депутат и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:42:00+03:00
2025-07-03T13:47:00+03:00
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Система, где США чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие, меняется, заявил в четверг российский предприниматель, депутат и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут на пресс-конференции перед открытием своей выставки в Пекине. "Хотелось бы пожелать всем нашим соотечественникам, которые попали в такие сложные жизненные ситуации, не терять надежды. Мне лично помогало то, что и супруга, и друзья активно включились в процесс, всегда пытались мне передать информацию, связаться со мной. Я чувствовал эту поддержку и это придавало также силы для того, чтобы это всё пережить", - заявил Бут на вопрос о том, что помогло ему пережить заключение в США и какие советы он может дать соотечественникам, которые до сих пор находятся в американских тюрьмах. Он отметил, что "и граждан Китая, и граждан Российской Федерации правительство Соединенных Штатов пытается каким-то незаконным способом задержать в третьих странах, что и вызывает, естественно, тревогу". "Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация коренным образом изменится, так как меняется система, где американцы чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие. На самом деле, это правосудием не было", - добавил он. Художественная выставка Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" открылась в четверг Пекине и продлится до 8 июля. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, а также патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта.
https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html
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сша, пекин, китай, виктор бут
США, Пекин, Китай, Виктор Бут
Система, где США чувствовали себя полицейскими мира, меняется, считает Бут

Бут: система, где США чувствовали себя полицейскими всего мира, меняется

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Виктор Бут. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Система, где США чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие, меняется, заявил в четверг российский предприниматель, депутат и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут на пресс-конференции перед открытием своей выставки в Пекине.
"Хотелось бы пожелать всем нашим соотечественникам, которые попали в такие сложные жизненные ситуации, не терять надежды. Мне лично помогало то, что и супруга, и друзья активно включились в процесс, всегда пытались мне передать информацию, связаться со мной. Я чувствовал эту поддержку и это придавало также силы для того, чтобы это всё пережить", - заявил Бут на вопрос о том, что помогло ему пережить заключение в США и какие советы он может дать соотечественникам, которые до сих пор находятся в американских тюрьмах.
Он отметил, что "и граждан Китая, и граждан Российской Федерации правительство Соединенных Штатов пытается каким-то незаконным способом задержать в третьих странах, что и вызывает, естественно, тревогу".
"Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация коренным образом изменится, так как меняется система, где американцы чувствовали себя полицейскими всего мира и пытались вершить свое правосудие. На самом деле, это правосудием не было", - добавил он.
Художественная выставка Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" открылась в четверг Пекине и продлится до 8 июля. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, а также патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок, и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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СШАПекинКитайВиктор Бут
 
 
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