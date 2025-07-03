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США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер - РИА Новости, 03.07.2025
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05:37 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ssha-2026855428.html
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер - РИА Новости, 03.07.2025
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:37:00+03:00
2025-07-03T05:37:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора. Агентство напоминает, что США в конце мая и начале июня ввели ограничения на этан после того, как обвинили Китай в замедлении поставок редкоземельных металлов автопроизводителям и другим секторам промышленности. "США разрешили возобновить экспорт этана в Китай", - пишет агентство. По данным агентства, ряд компаний получили от министерства торговли США письма, в которых им было дано разрешение на загрузку этана на свои суда, однако подчеркивается, что они не могут выгружать его в Китае без одобрения. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже.
https://ria.ru/20250703/ssha-2026852640.html
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сша, китай, дональд трамп
США, Китай, Дональд Трамп
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер

Reuters: США разрешили возобновить экспорт этана в Китай

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора.
Агентство напоминает, что США в конце мая и начале июня ввели ограничения на этан после того, как обвинили Китай в замедлении поставок редкоземельных металлов автопроизводителям и другим секторам промышленности.
"США разрешили возобновить экспорт этана в Китай", - пишет агентство.
По данным агентства, ряд компаний получили от министерства торговли США письма, в которых им было дано разрешение на загрузку этана на свои суда, однако подчеркивается, что они не могут выгружать его в Китае без одобрения.
В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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СШАКитайДональд Трамп
 
 
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