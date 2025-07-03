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США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер - РИА Новости, 03.07.2025
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:37:00+03:00
2025-07-03T05:37:00+03:00
2025-07-03T05:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора. Агентство напоминает, что США в конце мая и начале июня ввели ограничения на этан после того, как обвинили Китай в замедлении поставок редкоземельных металлов автопроизводителям и другим секторам промышленности. "США разрешили возобновить экспорт этана в Китай", - пишет агентство. По данным агентства, ряд компаний получили от министерства торговли США письма, в которых им было дано разрешение на загрузку этана на свои суда, однако подчеркивается, что они не могут выгружать его в Китае без одобрения. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже.
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сша, китай, дональд трамп
США, Китай, Дональд Трамп
США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер
Reuters: США разрешили возобновить экспорт этана в Китай