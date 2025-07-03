https://ria.ru/20250703/ssha-2026855428.html

США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер

США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер - РИА Новости, 03.07.2025

США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, сообщило Рейтер

США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:37:00+03:00

2025-07-03T05:37:00+03:00

2025-07-03T05:37:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США разрешили возобновить экспорт этана в Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо американских властей в адрес компаний сектора. Агентство напоминает, что США в конце мая и начале июня ввели ограничения на этан после того, как обвинили Китай в замедлении поставок редкоземельных металлов автопроизводителям и другим секторам промышленности. "США разрешили возобновить экспорт этана в Китай", - пишет агентство. По данным агентства, ряд компаний получили от министерства торговли США письма, в которых им было дано разрешение на загрузку этана на свои суда, однако подчеркивается, что они не могут выгружать его в Китае без одобрения. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже.

https://ria.ru/20250703/ssha-2026852640.html

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китай

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сша, китай, дональд трамп