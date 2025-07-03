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СМИ: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов - РИА Новости, 03.07.2025
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04:11 03.07.2025 (обновлено: 05:30 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ssha-2026852640.html
СМИ: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов
СМИ: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов
США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:11:00+03:00
2025-07-03T05:30:00+03:00
экономика
технологии
сша
китай
siemens
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму Siemens. "Siemens получила уведомление от правительства США о том, что Вашингтон снял ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов", - пишет агентство. В компании заявили, что уже восстановили доступ китайских клиентов к своей продукции. Агентство напоминает, что подразделение американского минторга в мае направило некоторым производителям систем автоматизированного проектирования чипов письма с требованием прекратить поставки китайским клиентам.В обновленной версии своей статьи Блумберг пишет, что речь идет об отмене "как минимум некоторых" ограничений на продажу программного обеспечения для проектирования чипов в Китае.
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экономика, технологии, сша, китай, siemens
Экономика, Технологии, США, Китай, Siemens
СМИ: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов

Bloomberg: США сняли ограничения на экспорт в Китай программ для создания чипов

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму Siemens.
"Siemens получила уведомление от правительства США о том, что Вашингтон снял ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов", - пишет агентство.
В компании заявили, что уже восстановили доступ китайских клиентов к своей продукции.
Агентство напоминает, что подразделение американского минторга в мае направило некоторым производителям систем автоматизированного проектирования чипов письма с требованием прекратить поставки китайским клиентам.
В обновленной версии своей статьи Блумберг пишет, что речь идет об отмене "как минимум некоторых" ограничений на продажу программного обеспечения для проектирования чипов в Китае.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
СМИ: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ
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ЭкономикаТехнологииСШАКитайSiemens
 
 
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