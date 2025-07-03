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В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.07.2025

В США заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Изнурительный конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС России и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине, пишет РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:57:00+03:00

2025-07-03T03:57:00+03:00

2025-07-03T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Изнурительный конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС России и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине, пишет американская газета The Washington Post."Изнурительная война на Украине <…> достигла переломного момента в своей истории", — говорится в материале.Как напоминает издание, Киев сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат, что сказывается на ведении боевых действий на линии фронта."Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах", — указывает издание.Во вторник газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250702/ssha-2026640199.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, politico, bild, вооруженные силы украины