https://ria.ru/20250703/ssha-2026846052.html

СМИ раскрыли детали нового предложения США по Газе

СМИ раскрыли детали нового предложения США по Газе - РИА Новости, 03.07.2025

СМИ раскрыли детали нового предложения США по Газе

Новое предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа предполагает освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников за... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:31:00+03:00

2025-07-03T01:31:00+03:00

2025-07-03T01:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новое предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа предполагает освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников за 60 дней, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильского военного чиновника и палестинский источник, близкий к ХАМАС. "Сделка предполагала бы освобождение 10 остающихся в живых заложников и возвращение 18 тел, по-прежнему удерживаемых ХАМАС в секторе Газа в обмен на палестинских заключенных", - пишет газета. По ее информации, США предлагают, чтобы заложники были освобождены по пять групп за 60 дней. Как указывает газета, ранее США хотели, чтобы все удерживаемые ХАМАС лица были освобождены на седьмой день прекращения огня. Как заявили изданию три израильских чиновника, новое предложение нацелено на то, чтобы заверить ХАМАС в возможности постоянного прекращения конфликта после временного перемирия. Хотя они оптимистично высказываются о текущем состоянии переговоров, неясно, разрешит ли новое предложение спорные моменты, которые препятствовали достижению компромисса в прошлом, заключает газета. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250702/turtsiya-2026828414.html

https://ria.ru/20250702/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, израиль, ливан, хамас