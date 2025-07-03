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Ивановские десантники уничтожили пост наблюдения ВСУ в Часовом Яре
Ивановские десантники уничтожили пост наблюдения ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 03.07.2025
Ивановские десантники уничтожили пост наблюдения ВСУ в Часовом Яре
Артиллеристы ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пост воздушного наблюдения ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:07:00+03:00
2025-07-03T05:07:00+03:00
2025-07-03T05:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Артиллеристы ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пост воздушного наблюдения ВСУ в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-мм орудий Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ постоянно наносят огневое поражение противнику в населенном пункте Часов Яр, поддерживая свои штурмовые подразделения в ходе освобождения города от украинских формирований. В ходе воздушной разведки, в одном из нежилых многоэтажных зданий, был обнаружен пост воздушного наблюдения ВСУ, откуда противник вел наблюдение за воздушным пространством в целях обнаружения наших беспилотников", - сообщили в МО РФ. Там уточнили, что в соседнем подъезде был оборудован опорный пункт с личным составом, без овладения которым было невозможно продвинуться штурмовым группам десантников. "Расчет орудия, получив задачу на уничтожение целей, немедленно приступил к ее выполнению и нанес огневое поражение по заданным координатам, точным огнем уничтожив пункт временного наблюдения и личный состав ВСУ в опорном пункте, оборудованном в многоэтажном здании, что позволило штурмовым группам продвинуться в городской застройке и зачистить еще несколько зданий", - пояснили в Минобороны.
https://ria.ru/20250703/spetsoperatsiya-2026854089.html
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россия, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники уничтожили пост наблюдения ВСУ в Часовом Яре
Минобороны: ивановские десантники уничтожили пост наблюдения ВСУ в Часовом Яре