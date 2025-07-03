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"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей - РИА Новости, 03.07.2025
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Религия
 
08:00 03.07.2025 (обновлено: 08:02 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/sosedi-2026805867.html
"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей
"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей - РИА Новости, 03.07.2025
"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей
Нападки на Православную церковь Молдавии приобрели регулярный характер — недели не проходит без атак властей на религиозную организацию. Активисты и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:00:00+03:00
2025-07-03T08:02:00+03:00
религия
московский патриархат
евросоюз
майя санду
илан шор
молдавия
кишинев
иерусалим
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Нападки на Православную церковь Молдавии приобрели регулярный характер — недели не проходит без атак властей на религиозную организацию. Активисты и общественники бьют тревогу: Кишинев идет по пути Киева.Не последний случайМаленькое сельцо. Группа людей — среди них несколько священников — подходит к храму. Пытаются зайти внутрь и провести богослужение, но встречают отчаянное сопротивление. Оказывается, у этой церкви уже есть другие настоятель и прихожане.Такую картину привычно наблюдать в Незалежной. Но в минувшие выходные зрителями "шоу" стали жители молдавского села Гринауцы. Позже журналисты сообщили: здешний приход пытались захватить представители Румынской православной церкви (РумПЦ).Как получилось, что одна религиозная организация покусилась на имущество другой (ведь в республике есть своя Православная церковь Молдавии — ПЦМ)? Дело в том, что с начала 1990-х порядок в стране нарушила Бессарабская митрополия РумПЦ, "воссозданная" сепаратистски настроенными властями. Ее-то клирики и устроили крестовый поход на церковь в Гринауцах."Им активно помогали молдавская полиция и местные власти. Несмотря на это, они столкнулись с сопротивлением настоятеля храма и возмущенными прихожанами. Впрочем, это не остановило сторонников Бессарабской митрополии", — говорилось в репортаже телеканала "Первый в Молдове".Противостояние продолжалось несколько часов. В итоге храм удалось отстоять. "Как воры поступают Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи еще могут быть", — прокомментировал ситуацию иерарх ПЦМ, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.Размытые ценностиАрхиерею не привыкать: не так давно он на опыте убедился в предвзятости светских властей к ПЦМ и ангажированности Бессарабской митрополии. Перед Пасхой он должен был лететь в составе официальной делегации в Иерусалим — за Благодатным огнем. Однако в аэропорту Кишинева его задержали и заставили пройти усиленный досмотр. А документы и билет вернули лишь через полчаса после вылета рейса.При этом представители прорумынской "конкурирующей фирмы" вылетели на Землю обетованную без всяких препятствий.А три года назад архиепископу Маркеллу пришлось пострадать — финансово — за отстаивание традиционных ценностей. В своей епархии в Бельцах он призвал всех неравнодушных пройти крестным ходом в знак протеста против проведения ЛГБТ*-парада. В итоге — штраф за нарушение общественного порядка.За это время отношение руководства страны к "радужной" теме не изменилось. В середине июня в центре Кишинева произошла потасовка между участниками несанкционированной ЛГБТ-акции* и православными активистами. Правоохранители вмешались, но задерживали последних. Причем довольно жестко: в автозак силой затолкали мужчину с годовалым ребенком и нескольких священников ПЦМ.Позднее в МВД республики заявили, что действия верующих были не чем иным, как подготовленной провокацией. Что тут поделаешь, Молдавия активно стремится в ЕС. "Главное — исполнить команду Санду, которая по указке Брюсселя требует, чтобы гей-парад прошел любой ценой. Даже если ради этого нужно растоптать семейные христианские ценности", — прокомментировала инцидент в столице лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.Рука МосквыПодобные действия и риторика властей в отношении ПЦМ уже стали обыденностью. Власти давно пытаются дискредитировать ее, подчиняющуюся Московскому патриархату. А с президентом Майей Санду давление только усилилось.Религиозную организацию стали называть "самопровозглашенной", "экстремистской", а ее священников — "агентами Кремля". Некоторые, как депутат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару, и вовсе грозились "покончить с Московской митрополией".Каждый шаг ПЦМ стали расценивать как совершенный по "наводке Москвы". Так, в прошлом году группа молдавских клириков отправилась по культурному обмену в Сергиев Посад. А вернулась на родину с ярлыком от СМИ — "диверсанты". Журналисты растиражировали тему: мол, священников завербовали с целью сорвать предвыборную кампанию Санду и референдум по вступлению в ЕС, а "проработку" вел Московский патриархат на деньги лидера оппозиционного блока "Победа" бизнесмена Илана Шора.В марте несколько лиц из числа руководства Молдавской церкви в частном порядке полетели в Иерусалим. Однако глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану усмотрел в паломничестве политический подтекст. И заявил: архиереи "встречались с человеком, близким к Путину"."Нас хотят лишить истории""Прорумынская" же Бессарабская митрополия, напротив, пожинает плоды своего ангажированного положения. Наказания за попытку захвата храма в Гринауцах не последовало. Власти даже не прокомментировали произошедшее.Не отреагировали они и на открытую агитацию лидера "бессарабов" митрополита Петра (Пэдурару) переходить из "нелегитимной московской церкви" под его омофор или на пропаганду скорейшего объединения Молдавии с Румынией. Притом что закон страны предписывает служителям культа воздерживаться "от публичного выражения или проявления политических предпочтений".Вотчина Пэдурару материально обогащается. В конце прошлого года румынский парламент проголосовал за дополнительную статью в бюджете — на финансирование Бессарабской митрополии. Помогает и Майя Санду — собирается по закону о реституции передать в ведение религиозной организации несколько исторических зданий в центре Кишинева."Православие — это неотъемлемая часть духовного суверенитета Молдовы, основа нашей идентичности, нашей истории, нашего будущего. И мы не позволим румынским структурам при содействии нелегитимного руководства Молдовы разрывать церковную ткань страны в угоду внешнеполитическим интересам Бухареста и Брюсселя", — прокомментировали происходящее представители молдавской Партии социалистов.В политическом движении также призвали общество к консолидации — "ради защиты национальной духовной идентичности и недопущения сценария раскола, разыгранного на Украине".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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московский патриархат, евросоюз, майя санду, илан шор, молдавия, кишинев, иерусалим
Религия, Московский Патриархат, Евросоюз, Майя Санду, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Иерусалим
"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей

Партия социалистов Молдавии: нельзя допустить "украинского" раскола в стране

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Нападки на Православную церковь Молдавии приобрели регулярный характер — недели не проходит без атак властей на религиозную организацию. Активисты и общественники бьют тревогу: Кишинев идет по пути Киева.

Не последний случай

Маленькое сельцо. Группа людей — среди них несколько священников — подходит к храму. Пытаются зайти внутрь и провести богослужение, но встречают отчаянное сопротивление. Оказывается, у этой церкви уже есть другие настоятель и прихожане.
Такую картину привычно наблюдать в Незалежной. Но в минувшие выходные зрителями "шоу" стали жители молдавского села Гринауцы. Позже журналисты сообщили: здешний приход пытались захватить представители Румынской православной церкви (РумПЦ).
© Telegram/Sputnik МолдоваПротесты в Кишиневе, Молдавия
Протесты в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Telegram/Sputnik Молдова
Протесты в Кишиневе, Молдавия
Как получилось, что одна религиозная организация покусилась на имущество другой (ведь в республике есть своя Православная церковь Молдавии — ПЦМ)? Дело в том, что с начала 1990-х порядок в стране нарушила Бессарабская митрополия РумПЦ, "воссозданная" сепаратистски настроенными властями. Ее-то клирики и устроили крестовый поход на церковь в Гринауцах.
"Им активно помогали молдавская полиция и местные власти. Несмотря на это, они столкнулись с сопротивлением настоятеля храма и возмущенными прихожанами. Впрочем, это не остановило сторонников Бессарабской митрополии", — говорилось в репортаже телеканала "Первый в Молдове".
Противостояние продолжалось несколько часов. В итоге храм удалось отстоять. "Как воры поступают Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи еще могут быть", — прокомментировал ситуацию иерарх ПЦМ, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинёва - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева

Размытые ценности

Архиерею не привыкать: не так давно он на опыте убедился в предвзятости светских властей к ПЦМ и ангажированности Бессарабской митрополии. Перед Пасхой он должен был лететь в составе официальной делегации в Иерусалим — за Благодатным огнем. Однако в аэропорту Кишинева его задержали и заставили пройти усиленный досмотр. А документы и билет вернули лишь через полчаса после вылета рейса.
При этом представители прорумынской "конкурирующей фирмы" вылетели на Землю обетованную без всяких препятствий.
А три года назад архиепископу Маркеллу пришлось пострадать — финансово — за отстаивание традиционных ценностей. В своей епархии в Бельцах он призвал всех неравнодушных пройти крестным ходом в знак протеста против проведения ЛГБТ*-парада. В итоге — штраф за нарушение общественного порядка.
© Sputnik / Rodion ProcaПротесты в Кишиневе, Молдавия
Протесты в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Протесты в Кишиневе, Молдавия
За это время отношение руководства страны к "радужной" теме не изменилось. В середине июня в центре Кишинева произошла потасовка между участниками несанкционированной ЛГБТ-акции* и православными активистами. Правоохранители вмешались, но задерживали последних. Причем довольно жестко: в автозак силой затолкали мужчину с годовалым ребенком и нескольких священников ПЦМ.
Позднее в МВД республики заявили, что действия верующих были не чем иным, как подготовленной провокацией. Что тут поделаешь, Молдавия активно стремится в ЕС. "Главное — исполнить команду Санду, которая по указке Брюсселя требует, чтобы гей-парад прошел любой ценой. Даже если ради этого нужно растоптать семейные христианские ценности", — прокомментировала инцидент в столице лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.

Рука Москвы

Подобные действия и риторика властей в отношении ПЦМ уже стали обыденностью. Власти давно пытаются дискредитировать ее, подчиняющуюся Московскому патриархату. А с президентом Майей Санду давление только усилилось.
© Фото : Президентура республики МолдоваПрезидент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Президентура республики Молдова
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС
Религиозную организацию стали называть "самопровозглашенной", "экстремистской", а ее священников — "агентами Кремля". Некоторые, как депутат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару, и вовсе грозились "покончить с Московской митрополией".
Каждый шаг ПЦМ стали расценивать как совершенный по "наводке Москвы". Так, в прошлом году группа молдавских клириков отправилась по культурному обмену в Сергиев Посад. А вернулась на родину с ярлыком от СМИ — "диверсанты". Журналисты растиражировали тему: мол, священников завербовали с целью сорвать предвыборную кампанию Санду и референдум по вступлению в ЕС, а "проработку" вел Московский патриархат на деньги лидера оппозиционного блока "Победа" бизнесмена Илана Шора.
В марте несколько лиц из числа руководства Молдавской церкви в частном порядке полетели в Иерусалим. Однако глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану усмотрел в паломничестве политический подтекст. И заявил: архиереи "встречались с человеком, близким к Путину".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

"Нас хотят лишить истории"

"Прорумынская" же Бессарабская митрополия, напротив, пожинает плоды своего ангажированного положения. Наказания за попытку захвата храма в Гринауцах не последовало. Власти даже не прокомментировали произошедшее.
Не отреагировали они и на открытую агитацию лидера "бессарабов" митрополита Петра (Пэдурару) переходить из "нелегитимной московской церкви" под его омофор или на пропаганду скорейшего объединения Молдавии с Румынией. Притом что закон страны предписывает служителям культа воздерживаться "от публичного выражения или проявления политических предпочтений".
© AP Photo / John McConnicoМонахиня Молдавской православной церкви
Монахиня молдавской православной церкви - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / John McConnico
Монахиня Молдавской православной церкви
Вотчина Пэдурару материально обогащается. В конце прошлого года румынский парламент проголосовал за дополнительную статью в бюджете — на финансирование Бессарабской митрополии. Помогает и Майя Санду — собирается по закону о реституции передать в ведение религиозной организации несколько исторических зданий в центре Кишинева.
"Православие — это неотъемлемая часть духовного суверенитета Молдовы, основа нашей идентичности, нашей истории, нашего будущего. И мы не позволим румынским структурам при содействии нелегитимного руководства Молдовы разрывать церковную ткань страны в угоду внешнеполитическим интересам Бухареста и Брюсселя", — прокомментировали происходящее представители молдавской Партии социалистов.
В политическом движении также призвали общество к консолидации — "ради защиты национальной духовной идентичности и недопущения сценария раскола, разыгранного на Украине".
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
 
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