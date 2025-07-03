"Действуют как воры". "Украинский пожар" перекинулся на соседей
Партия социалистов Молдавии: нельзя допустить "украинского" раскола в стране
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Нападки на Православную церковь Молдавии приобрели регулярный характер — недели не проходит без атак властей на религиозную организацию. Активисты и общественники бьют тревогу: Кишинев идет по пути Киева.
Не последний случай
Маленькое сельцо. Группа людей — среди них несколько священников — подходит к храму. Пытаются зайти внутрь и провести богослужение, но встречают отчаянное сопротивление. Оказывается, у этой церкви уже есть другие настоятель и прихожане.
Такую картину привычно наблюдать в Незалежной. Но в минувшие выходные зрителями "шоу" стали жители молдавского села Гринауцы. Позже журналисты сообщили: здешний приход пытались захватить представители Румынской православной церкви (РумПЦ).
Как получилось, что одна религиозная организация покусилась на имущество другой (ведь в республике есть своя Православная церковь Молдавии — ПЦМ)? Дело в том, что с начала 1990-х порядок в стране нарушила Бессарабская митрополия РумПЦ, "воссозданная" сепаратистски настроенными властями. Ее-то клирики и устроили крестовый поход на церковь в Гринауцах.
"Им активно помогали молдавская полиция и местные власти. Несмотря на это, они столкнулись с сопротивлением настоятеля храма и возмущенными прихожанами. Впрочем, это не остановило сторонников Бессарабской митрополии", — говорилось в репортаже телеканала "Первый в Молдове".
Противостояние продолжалось несколько часов. В итоге храм удалось отстоять. "Как воры поступают Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи еще могут быть", — прокомментировал ситуацию иерарх ПЦМ, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева
Размытые ценности
Архиерею не привыкать: не так давно он на опыте убедился в предвзятости светских властей к ПЦМ и ангажированности Бессарабской митрополии. Перед Пасхой он должен был лететь в составе официальной делегации в Иерусалим — за Благодатным огнем. Однако в аэропорту Кишинева его задержали и заставили пройти усиленный досмотр. А документы и билет вернули лишь через полчаса после вылета рейса.
При этом представители прорумынской "конкурирующей фирмы" вылетели на Землю обетованную без всяких препятствий.
А три года назад архиепископу Маркеллу пришлось пострадать — финансово — за отстаивание традиционных ценностей. В своей епархии в Бельцах он призвал всех неравнодушных пройти крестным ходом в знак протеста против проведения ЛГБТ*-парада. В итоге — штраф за нарушение общественного порядка.
© Sputnik / Rodion ProcaПротесты в Кишиневе, Молдавия
© Sputnik / Rodion Proca
Протесты в Кишиневе, Молдавия
За это время отношение руководства страны к "радужной" теме не изменилось. В середине июня в центре Кишинева произошла потасовка между участниками несанкционированной ЛГБТ-акции* и православными активистами. Правоохранители вмешались, но задерживали последних. Причем довольно жестко: в автозак силой затолкали мужчину с годовалым ребенком и нескольких священников ПЦМ.
Позднее в МВД республики заявили, что действия верующих были не чем иным, как подготовленной провокацией. Что тут поделаешь, Молдавия активно стремится в ЕС. "Главное — исполнить команду Санду, которая по указке Брюсселя требует, чтобы гей-парад прошел любой ценой. Даже если ради этого нужно растоптать семейные христианские ценности", — прокомментировала инцидент в столице лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.
Рука Москвы
Подобные действия и риторика властей в отношении ПЦМ уже стали обыденностью. Власти давно пытаются дискредитировать ее, подчиняющуюся Московскому патриархату. А с президентом Майей Санду давление только усилилось.
© Фото : Президентура республики МолдоваПрезидент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС
© Фото : Президентура республики Молдова
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС
Религиозную организацию стали называть "самопровозглашенной", "экстремистской", а ее священников — "агентами Кремля". Некоторые, как депутат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару, и вовсе грозились "покончить с Московской митрополией".
Каждый шаг ПЦМ стали расценивать как совершенный по "наводке Москвы". Так, в прошлом году группа молдавских клириков отправилась по культурному обмену в Сергиев Посад. А вернулась на родину с ярлыком от СМИ — "диверсанты". Журналисты растиражировали тему: мол, священников завербовали с целью сорвать предвыборную кампанию Санду и референдум по вступлению в ЕС, а "проработку" вел Московский патриархат на деньги лидера оппозиционного блока "Победа" бизнесмена Илана Шора.
В марте несколько лиц из числа руководства Молдавской церкви в частном порядке полетели в Иерусалим. Однако глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану усмотрел в паломничестве политический подтекст. И заявил: архиереи "встречались с человеком, близким к Путину".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
"Нас хотят лишить истории"
"Прорумынская" же Бессарабская митрополия, напротив, пожинает плоды своего ангажированного положения. Наказания за попытку захвата храма в Гринауцах не последовало. Власти даже не прокомментировали произошедшее.
Не отреагировали они и на открытую агитацию лидера "бессарабов" митрополита Петра (Пэдурару) переходить из "нелегитимной московской церкви" под его омофор или на пропаганду скорейшего объединения Молдавии с Румынией. Притом что закон страны предписывает служителям культа воздерживаться "от публичного выражения или проявления политических предпочтений".
© AP Photo / John McConnicoМонахиня Молдавской православной церкви
© AP Photo / John McConnico
Монахиня Молдавской православной церкви
Вотчина Пэдурару материально обогащается. В конце прошлого года румынский парламент проголосовал за дополнительную статью в бюджете — на финансирование Бессарабской митрополии. Помогает и Майя Санду — собирается по закону о реституции передать в ведение религиозной организации несколько исторических зданий в центре Кишинева.
"Православие — это неотъемлемая часть духовного суверенитета Молдовы, основа нашей идентичности, нашей истории, нашего будущего. И мы не позволим румынским структурам при содействии нелегитимного руководства Молдовы разрывать церковную ткань страны в угоду внешнеполитическим интересам Бухареста и Брюсселя", — прокомментировали происходящее представители молдавской Партии социалистов.
В политическом движении также призвали общество к консолидации — "ради защиты национальной духовной идентичности и недопущения сценария раскола, разыгранного на Украине".
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.