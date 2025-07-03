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"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу - РИА Новости, 03.07.2025
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14:02 03.07.2025 (обновлено: 15:56 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/solntse-2026931751.html
"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу
"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу - РИА Новости, 03.07.2025
"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу
В Солнечную систему попал новый межзвездный объект A11pl3Z, пишет EarthSky. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:02:00+03:00
2025-07-03T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Солнечную систему попал новый межзвездный объект A11pl3Z, пишет EarthSky."Сейчас к нам прилетело нечто, похожее на комету из другой Солнечной системы. &lt;...&gt; Мы знаем только о двух других межзвездных объектах, которые ранее входили в нашу Солнечную систему. &lt;...&gt; И теперь у нас есть третий межзвездный гость", — говорится в статье.До этого были известны два аналогичных объекта: комета Борисова и астероид Оумуамуа.По словам специалистов, новый объект — это, скорее всего, комета или астероид. Пока что он движется со скоростью почти 209 тысяч километров в час, но будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации. Диаметр объекта может составлять около 20 километров.Сейчас он направляется к Солнцу и максимально приблизится к нему в октябре. Для Земли объект угрозы не представляет, отмечают астрономы.
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земля, солнце, наука, космос - риа наука
Земля, Солнце, Наука, Космос - РИА Наука
"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу

EarthSky: в Солнечную систему вошел межзвездный объект A11pl3Z

© European Space AgencyИзображение Солнца под ультрафиолетовым излучением
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© European Space Agency
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Солнечную систему попал новый межзвездный объект A11pl3Z, пишет EarthSky.
"Сейчас к нам прилетело нечто, похожее на комету из другой Солнечной системы. <...> Мы знаем только о двух других межзвездных объектах, которые ранее входили в нашу Солнечную систему. <...> И теперь у нас есть третий межзвездный гость", — говорится в статье.
© Фото : Saguaro Observatory/David RankinКомета 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Saguaro Observatory/David Rankin
Комета 3I/ATLAS
До этого были известны два аналогичных объекта: комета Борисова и астероид Оумуамуа.
По словам специалистов, новый объект — это, скорее всего, комета или астероид. Пока что он движется со скоростью почти 209 тысяч километров в час, но будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации. Диаметр объекта может составлять около 20 километров.
Сейчас он направляется к Солнцу и максимально приблизится к нему в октябре. Для Земли объект угрозы не представляет, отмечают астрономы.
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