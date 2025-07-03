https://ria.ru/20250703/solntse-2026931751.html

"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу

"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу - РИА Новости, 03.07.2025

"Межзвездный гость": СМИ раскрыли, что за объект движется к Солнцу

В Солнечную систему попал новый межзвездный объект A11pl3Z, пишет EarthSky. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Солнечную систему попал новый межзвездный объект A11pl3Z, пишет EarthSky."Сейчас к нам прилетело нечто, похожее на комету из другой Солнечной системы. <...> Мы знаем только о двух других межзвездных объектах, которые ранее входили в нашу Солнечную систему. <...> И теперь у нас есть третий межзвездный гость", — говорится в статье.До этого были известны два аналогичных объекта: комета Борисова и астероид Оумуамуа.По словам специалистов, новый объект — это, скорее всего, комета или астероид. Пока что он движется со скоростью почти 209 тысяч километров в час, но будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации. Диаметр объекта может составлять около 20 километров.Сейчас он направляется к Солнцу и максимально приблизится к нему в октябре. Для Земли объект угрозы не представляет, отмечают астрономы.

https://ria.ru/20250615/vspyshka-2023018150.html

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