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Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США - РИА Новости, 03.07.2025
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21:13 03.07.2025 (обновлено: 21:15 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/slutskiy-2027053231.html
Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США
Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США - РИА Новости, 03.07.2025
Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США
Новый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских... РИА Новости, 03.07.2025
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сша
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор."Новый разговор президентов России и США, безусловно, говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп в этот раз говорили больше часа", - сказал Слуцкий журналистам.По словам депутата, российский лидер последовательно и напрямую доносит позицию РФ относительно украинского урегулирования и необходимости устранения первопричин общего кризиса безопасности. Слуцкий считает, что это важно с точки зрения продолжения российско-украинских переговоров."Не менее важно и то, что Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследований космоса, взаимообмен фильмами для продвижения традиционных общечеловеческих ценностей. Все это говорит о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах", - добавил глава комитета.При этом, по мнению Слуцкого, нужно понимать, что до полноформатного восстановления российско-американского диалога предстоит пройти большой путь.
https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html
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сша, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп
США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп
Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США

Слуцкий: разговор Путина и Трампа говорит о продолжении восстановления отношений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор.
«
"Новый разговор президентов России и США, безусловно, говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп в этот раз говорили больше часа", - сказал Слуцкий журналистам.
По словам депутата, российский лидер последовательно и напрямую доносит позицию РФ относительно украинского урегулирования и необходимости устранения первопричин общего кризиса безопасности. Слуцкий считает, что это важно с точки зрения продолжения российско-украинских переговоров.
"Не менее важно и то, что Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследований космоса, взаимообмен фильмами для продвижения традиционных общечеловеческих ценностей. Все это говорит о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах", - добавил глава комитета.
При этом, по мнению Слуцкого, нужно понимать, что до полноформатного восстановления российско-американского диалога предстоит пройти большой путь.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин поговорил с Трампом по телефону
Вчера, 19:19
 
СШАРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинДональд Трамп
 
 
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