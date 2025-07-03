https://ria.ru/20250703/slutskiy-2027053231.html

Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США

Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США - РИА Новости, 03.07.2025

Слуцкий прокомментировал разговор президентов России и США

Новый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:13:00+03:00

2025-07-03T21:13:00+03:00

2025-07-03T21:15:00+03:00

сша

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор."Новый разговор президентов России и США, безусловно, говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп в этот раз говорили больше часа", - сказал Слуцкий журналистам.По словам депутата, российский лидер последовательно и напрямую доносит позицию РФ относительно украинского урегулирования и необходимости устранения первопричин общего кризиса безопасности. Слуцкий считает, что это важно с точки зрения продолжения российско-украинских переговоров."Не менее важно и то, что Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследований космоса, взаимообмен фильмами для продвижения традиционных общечеловеческих ценностей. Все это говорит о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах", - добавил глава комитета.При этом, по мнению Слуцкого, нужно понимать, что до полноформатного восстановления российско-американского диалога предстоит пройти большой путь.

https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп