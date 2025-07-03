Рейтинг@Mail.ru
В КБР чиновников заподозрили в халатности при обеспечении жителей водой - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sk-2027012813.html
В КБР чиновников заподозрили в халатности при обеспечении жителей водой
В КБР чиновников заподозрили в халатности при обеспечении жителей водой - РИА Новости, 03.07.2025
В КБР чиновников заподозрили в халатности при обеспечении жителей водой
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении сотрудников администрации Чегемского района, которых подозревают в халатности при... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:54:00+03:00
2025-07-03T17:54:00+03:00
происшествия
жкх
россия
чегемский район
чегем
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении сотрудников администрации Чегемского района, которых подозревают в халатности при обеспечении местных жителей питьевой водой, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, ответственные должностные лица местной администрации Чегемского района и МУП "Чегемрайводоканал" в нарушение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжения сельских поселений Шалушка и Чегем Второй", - говорится в сообщении. Отмечается, что это привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды населению и существенному нарушению прав граждан. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста. "Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан", - заметили в ведомстве. Ранее информационный центр СК России сообщил об обращении по вопросу нарушения прав жителей села Чегем Второй в КБР на качественное водоснабжение. В жалобе отмечалось, что на протяжении нескольких лет в теплое время года подача воды в домовладения осуществляется с перебоями. При этом подвоз питьевой воды не организован, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту организовали проверку, доклад о которой затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20250119/volgograd-1994479791.html
россия
чегемский район
чегем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, россия, чегемский район, чегем, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Чегемский район, Чегем, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В КБР чиновников заподозрили в халатности при обеспечении жителей водой

СК возбудил уголовное дело против чиновников Чегемского района КБР за халатность

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении сотрудников администрации Чегемского района, которых подозревают в халатности при обеспечении местных жителей питьевой водой, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, ответственные должностные лица местной администрации Чегемского района и МУП "Чегемрайводоканал" в нарушение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжения сельских поселений Шалушка и Чегем Второй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды населению и существенному нарушению прав граждан.
В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
"Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан", - заметили в ведомстве.
Ранее информационный центр СК России сообщил об обращении по вопросу нарушения прав жителей села Чегем Второй в КБР на качественное водоснабжение. В жалобе отмечалось, что на протяжении нескольких лет в теплое время года подача воды в домовладения осуществляется с перебоями. При этом подвоз питьевой воды не организован, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту организовали проверку, доклад о которой затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Волгограде завели дело за подмену оборудования на очистных сооружениях
19 января, 15:30
 
ПроисшествияЖКХРоссияЧегемский районЧегемАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала