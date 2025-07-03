В КБР чиновников заподозрили в халатности при обеспечении жителей водой
СК возбудил уголовное дело против чиновников Чегемского района КБР за халатность
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении сотрудников администрации Чегемского района, которых подозревают в халатности при обеспечении местных жителей питьевой водой, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, ответственные должностные лица местной администрации Чегемского района и МУП "Чегемрайводоканал" в нарушение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по обеспечению водоснабжения сельских поселений Шалушка и Чегем Второй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это привело к регулярному и длительному отключению подачи питьевой воды населению и существенному нарушению прав граждан.
В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
"Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан", - заметили в ведомстве.
Ранее информационный центр СК России сообщил об обращении по вопросу нарушения прав жителей села Чегем Второй в КБР на качественное водоснабжение. В жалобе отмечалось, что на протяжении нескольких лет в теплое время года подача воды в домовладения осуществляется с перебоями. При этом подвоз питьевой воды не организован, а многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту организовали проверку, доклад о которой затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.