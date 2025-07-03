https://ria.ru/20250703/sk-2026999248.html

Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт

Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт - РИА Новости, 03.07.2025

Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт

Взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов, квалифицирован следствием как теракт, сообщили в Следственном... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:18:00+03:00

2025-07-03T17:18:00+03:00

2025-07-03T17:29:00+03:00

луганск

следственный комитет россии (ск рф)

манолис пилавов

россия

луганская народная республика

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов, квалифицирован следствием как теракт, сообщили в Следственном комитете.Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов."Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250703/vzryv-2027001587.html

луганск

россия

луганская народная республика

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луганск, следственный комитет россии (ск рф), манолис пилавов, россия, луганская народная республика, происшествия