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Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт - РИА Новости, 03.07.2025
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17:18 03.07.2025 (обновлено: 17:29 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/sk-2026999248.html
Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт
Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт - РИА Новости, 03.07.2025
Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт
Взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов, квалифицирован следствием как теракт, сообщили в Следственном... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:18:00+03:00
2025-07-03T17:29:00+03:00
луганск
следственный комитет россии (ск рф)
манолис пилавов
россия
луганская народная республика
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов, квалифицирован следствием как теракт, сообщили в Следственном комитете.Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов."Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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луганск, следственный комитет россии (ск рф), манолис пилавов, россия, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Следственный комитет России (СК РФ), Манолис Пилавов, Россия, Луганская Народная Республика, Происшествия
Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт

СК: взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМанолис Пилавов
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Манолис Пилавов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов, квалифицирован следствием как теракт, сообщили в Следственном комитете.
Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
"Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа следователей на месте взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ
17:27
 
ЛуганскСледственный комитет России (СК РФ)Манолис ПилавовРоссияЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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