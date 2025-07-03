Фигуранту дела о покушении на Симоньян запретили покидать жилье ночью
Суд запретил Детковскому покидать жилище в ночное время
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд не разрешил покидать жилище в ночное время фигуранту дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян студенту Андрею Детковскому, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Детковскому разрешено выходить за пределы жилого помещения с 7.30, но он обязан находиться в нем после 20.00. Уточняется, что защита фигуранта ставила вопрос об изменении судебного постановления и исключении одного из установленных Детковскому запретов, а именно - покидать жилое помещение в ночное время, ссылаясь на то, что это улучшит положение обвиняемого, который не намерен препятствовать расследованию дела.
Также из документов следует, что Детковский признал вину лишь по одной статье: части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, ему вменяют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и пунктом "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).
Помимо Детковского по делу проходят Сергей Короленков и третий соучастник, которому на момент задержания не было 18 лет, они также обвиняются в разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а Короленков - также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек.