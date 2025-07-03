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Фигуранту дела о покушении на Симоньян запретили покидать жилье ночью - РИА Новости, 03.07.2025
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05:18 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/simonjan-2026854673.html
Фигуранту дела о покушении на Симоньян запретили покидать жилье ночью
Фигуранту дела о покушении на Симоньян запретили покидать жилье ночью - РИА Новости, 03.07.2025
Фигуранту дела о покушении на Симоньян запретили покидать жилье ночью
Суд не разрешил покидать жилище в ночное время фигуранту дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:18:00+03:00
2025-07-03T05:18:00+03:00
происшествия
россия
москва
рязанская область
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд не разрешил покидать жилище в ночное время фигуранту дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян студенту Андрею Детковскому, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Детковскому разрешено выходить за пределы жилого помещения с 7.30, но он обязан находиться в нем после 20.00. Уточняется, что защита фигуранта ставила вопрос об изменении судебного постановления и исключении одного из установленных Детковскому запретов, а именно - покидать жилое помещение в ночное время, ссылаясь на то, что это улучшит положение обвиняемого, который не намерен препятствовать расследованию дела. Также из документов следует, что Детковский признал вину лишь по одной статье: части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, ему вменяют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и пунктом "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). Помимо Детковского по делу проходят Сергей Короленков и третий соучастник, которому на момент задержания не было 18 лет, они также обвиняются в разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а Короленков - также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек.
https://ria.ru/20250702/samara-2026794556.html
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происшествия, россия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Фигуранту дела о покушении на Симоньян запретили покидать жилье ночью

Суд запретил Детковскому покидать жилище в ночное время

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд не разрешил покидать жилище в ночное время фигуранту дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян студенту Андрею Детковскому, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Детковскому разрешено выходить за пределы жилого помещения с 7.30, но он обязан находиться в нем после 20.00. Уточняется, что защита фигуранта ставила вопрос об изменении судебного постановления и исключении одного из установленных Детковскому запретов, а именно - покидать жилое помещение в ночное время, ссылаясь на то, что это улучшит положение обвиняемого, который не намерен препятствовать расследованию дела.
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Также из документов следует, что Детковский признал вину лишь по одной статье: части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, ему вменяют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и пунктом "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).
Помимо Детковского по делу проходят Сергей Короленков и третий соучастник, которому на момент задержания не было 18 лет, они также обвиняются в разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а Короленков - также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек.
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