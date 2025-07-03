Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/shtraf-2026945050.html
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении - РИА Новости, 03.07.2025
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:52:00+03:00
2025-07-03T14:52:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке. "Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании - в документах, на ТВ - мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, после распада Советского Союза в России случилось засилье англицизмов, он отметил, что заменять ими стали и понятия, которые давно уже есть и в русском языке. "Все эти эйчары, менеджеры и клинеры долгое время считались более модными, чем просто уборщики, продавцы и работники отдела кадров. В самолетах, даже на внутренних авиалиниях объявления на английском - для кого? Лучше бы дополнительно сообщали об отправлении рейса на национальных языках", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20250624/putin-2025126266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении

Журавлев предложил штрафовать за использование иностранных слов на ТВ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке.
"Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании - в документах, на ТВ - мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык", - сказал Журавлев РИА Новости.
По мнению депутата, после распада Советского Союза в России случилось засилье англицизмов, он отметил, что заменять ими стали и понятия, которые давно уже есть и в русском языке.
"Все эти эйчары, менеджеры и клинеры долгое время считались более модными, чем просто уборщики, продавцы и работники отдела кадров. В самолетах, даже на внутренних авиалиниях объявления на английском - для кого? Лучше бы дополнительно сообщали об отправлении рейса на национальных языках", - подчеркнул парламентарий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о защите русского языка
24 июня, 16:15
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала