https://ria.ru/20250703/shtraf-2026945050.html

В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении

В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении - РИА Новости, 03.07.2025

В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:52:00+03:00

2025-07-03T14:52:00+03:00

2025-07-03T14:52:00+03:00

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке. "Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании - в документах, на ТВ - мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, после распада Советского Союза в России случилось засилье англицизмов, он отметил, что заменять ими стали и понятия, которые давно уже есть и в русском языке. "Все эти эйчары, менеджеры и клинеры долгое время считались более модными, чем просто уборщики, продавцы и работники отдела кадров. В самолетах, даже на внутренних авиалиниях объявления на английском - для кого? Лучше бы дополнительно сообщали об отправлении рейса на национальных языках", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20250624/putin-2025126266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество