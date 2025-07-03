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В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении - РИА Новости, 03.07.2025
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:52:00+03:00
2025-07-03T14:52:00+03:00
2025-07-03T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке. "Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании - в документах, на ТВ - мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, после распада Советского Союза в России случилось засилье англицизмов, он отметил, что заменять ими стали и понятия, которые давно уже есть и в русском языке. "Все эти эйчары, менеджеры и клинеры долгое время считались более модными, чем просто уборщики, продавцы и работники отдела кадров. В самолетах, даже на внутренних авиалиниях объявления на английском - для кого? Лучше бы дополнительно сообщали об отправлении рейса на национальных языках", - подчеркнул парламентарий.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении
Журавлев предложил штрафовать за использование иностранных слов на ТВ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке.
"Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании - в документах, на ТВ - мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык", - сказал Журавлев РИА Новости.
По мнению депутата, после распада Советского Союза в России
случилось засилье англицизмов, он отметил, что заменять ими стали и понятия, которые давно уже есть и в русском языке.
"Все эти эйчары, менеджеры и клинеры долгое время считались более модными, чем просто уборщики, продавцы и работники отдела кадров. В самолетах, даже на внутренних авиалиниях объявления на английском - для кого? Лучше бы дополнительно сообщали об отправлении рейса на национальных языках", - подчеркнул парламентарий.