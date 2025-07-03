https://ria.ru/20250703/shapka-2026897256.html

В Крыму родилась необычная альпака в "шапке"

В Крыму родилась необычная альпака в "шапке" - РИА Новости, 03.07.2025

В Крыму родилась необычная альпака в "шапке"

В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр родилась необычная альпака в "шапке", ее назвали Полярник, сообщил РИА Новости директор парка Виктор... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:34:00+03:00

2025-07-03T11:34:00+03:00

2025-07-03T11:34:00+03:00

хорошие новости

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр родилась необычная альпака в "шапке", ее назвали Полярник, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "У альпак родился необычный малыш снежно-белого цвета с "кисточками " на кончиках ушей, как у рыси. При этом на голове у малыша уже имеется шикарная шевелюра, которая напоминает шапку полярника. До этого малыши рождались с короткой шерстью на голове", - сказал Жиленко. По его словам, назвать альпачонка решили Полярник. "Чувствует себя малыш хорошо и быстро набирает вес", - добавил Жиленко.

https://ria.ru/20250603/kozel-2020638036.html

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