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В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества - РИА Новости, 03.07.2025
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13:04 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/servis-2026920746.html
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества - РИА Новости, 03.07.2025
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества
Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:04:00+03:00
2025-07-03T13:04:00+03:00
общество
технологии
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на "Госуслугах", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть "цифровые двери" перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении. В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт. Кроме того, каждые три месяца на "Госуслугах", "Госключе" и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в "Честном знаке". "Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.
https://ria.ru/20250703/mvd-2026850584.html
https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

МВД рассказало, какие сервисы помогут обезопасить себя от мошенничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на "Госуслугах", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть "цифровые двери" перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Россиянам рассказали о возможных способах мошенничества по IP-адресу
03:14
В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт.
Кроме того, каждые три месяца на "Госуслугах", "Госключе" и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в "Честном знаке".
"Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.
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13 мая, 09:50
 
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