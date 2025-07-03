https://ria.ru/20250703/servis-2026920746.html

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества - РИА Новости, 03.07.2025

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:04:00+03:00

2025-07-03T13:04:00+03:00

2025-07-03T13:04:00+03:00

общество

технологии

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на "Госуслугах", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть "цифровые двери" перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении. В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт. Кроме того, каждые три месяца на "Госуслугах", "Госключе" и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в "Честном знаке". "Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026850584.html

https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html

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общество, технологии, россия, единый государственный экзамен (егэ)