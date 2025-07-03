https://ria.ru/20250703/serbiya-2026847457.html

Протестующие в Сербии напали на полицейских

Протестующие в Сербии напали на полицейских - РИА Новости, 03.07.2025

Протестующие в Сербии напали на полицейских

Участники несанкционированной акции протеста в Белграде напали на полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:06:00+03:00

2025-07-03T02:06:00+03:00

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БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста в Белграде напали на полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Накануне вечером студенты и сторонники оппозиции провели шествие по центральным улицам города, начав у здания философского факультета. После митинга колонна, скандируя "Все на улицы!", прошла мимо посольств Франции, Австрии и Сербской патриархии. Манифестанты перекрыли движение на Бранковом мосту и перевернули мусорный бак. "Сотрудники МВД, полицейской бригады, подверглись нападению на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания лица, которое нарушало порядок и ставило мусорный контейнер на проезжую часть", — говорится в заявлении ведомства.Один полицейский получил травмы, также поврежден автомобиль стражей порядка. На месте задержали одного из протестующих, проводится расследование. Беспорядки в Сербии

https://ria.ru/20250702/serbija-2026841243.html

https://ria.ru/20250701/serbiya-2026326786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в центре Белграда Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-03T02:06 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде, франция