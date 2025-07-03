Протестующие в Сербии напали на полицейских

МВД Сербии: протестующие в Белграде напали на полицию, один сотрудник пострадал
Беспорядки в Сербии
- В субботу, 28 июня, митингующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
- В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
- Они также потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
- На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
- Вечером начались столкновения, демонстранты стали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей.
- Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 силовиков.
- Задержаны 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
- В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.
- Как утверждает председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, митингующие призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
- Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
- Во вторник, 1 июля, Высший суд в Белграде выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
- Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.