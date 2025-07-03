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Протестующие в Сербии напали на полицейских - РИА Новости, 03.07.2025
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02:06 03.07.2025 (обновлено: 09:25 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/serbiya-2026847457.html
Протестующие в Сербии напали на полицейских
Протестующие в Сербии напали на полицейских - РИА Новости, 03.07.2025
Протестующие в Сербии напали на полицейских
Участники несанкционированной акции протеста в Белграде напали на полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:06:00+03:00
2025-07-03T09:25:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
ивица дачич
ана брнабич
беспорядки в белграде
франция
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БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста в Белграде напали на полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Накануне вечером студенты и сторонники оппозиции провели шествие по центральным улицам города, начав у здания философского факультета. После митинга колонна, скандируя "Все на улицы!", прошла мимо посольств Франции, Австрии и Сербской патриархии. Манифестанты перекрыли движение на Бранковом мосту и перевернули мусорный бак. "Сотрудники МВД, полицейской бригады, подверглись нападению на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания лица, которое нарушало порядок и ставило мусорный контейнер на проезжую часть", — говорится в заявлении ведомства.Один полицейский получил травмы, также поврежден автомобиль стражей порядка. На месте задержали одного из протестующих, проводится расследование. Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250702/serbija-2026841243.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Митинг в центре Белграда
Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде, франция
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде, Франция
Протестующие в Сербии напали на полицейских

МВД Сербии: протестующие в Белграде напали на полицию, один сотрудник пострадал

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста в центре Белграда, Сербия
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста в Белграде напали на полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии.
Накануне вечером студенты и сторонники оппозиции провели шествие по центральным улицам города, начав у здания философского факультета. После митинга колонна, скандируя "Все на улицы!", прошла мимо посольств Франции, Австрии и Сербской патриархии. Манифестанты перекрыли движение на Бранковом мосту и перевернули мусорный бак.
"Сотрудники МВД, полицейской бригады, подверглись нападению на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания лица, которое нарушало порядок и ставило мусорный контейнер на проезжую часть", — говорится в заявлении ведомства.
Один полицейский получил травмы, также поврежден автомобиль стражей порядка. На месте задержали одного из протестующих, проводится расследование.
Протест в Сербии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Сербии заявили, что затягивание протестов идет на руку Западу
Вчера, 23:59

Беспорядки в Сербии

  • В субботу, 28 июня, митингующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
  • В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
  • Они также потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
  • Вечером начались столкновения, демонстранты стали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей.
  • Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 силовиков.
  • Задержаны 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
  • В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.
  • Как утверждает председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, митингующие призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
  • Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
  • Во вторник, 1 июля, Высший суд в Белграде выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
  • Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
Акция протеста в Белграде. 28 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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В миреСербияБелград (город)Александр ВучичИвица ДачичАна БрнабичБеспорядки в БелградеФранция
 
 
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