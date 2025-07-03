https://ria.ru/20250703/serbija-2026881249.html
Сербская полиция задержала 79 протестующих за сутки
Сербская полиция задержала 79 протестующих за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
Сербская полиция задержала 79 протестующих за сутки
Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали 4 полицейских, инциденты произошли в нескольких РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:21:00+03:00
2025-07-03T10:21:00+03:00
2025-07-03T10:21:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
ивица дачич
ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали 4 полицейских, инциденты произошли в нескольких городах, сообщила пресс-служба МВД. По данным полиции студенты и сторонники оппозиции в среду продолжили блокирование трасс и транспортных развязок, в Белграде, Нише, Нови-Пазаре и Нови-Саде при этом произошли инциденты. "Сотрудники МВД предыдущей ночью проверили документы у 1297 человек, 79 человек доставлены в отделения. Из них 72 за административные правонарушения, семеро - по обоснованному подозрению в нарушении положений уголовного кодекса... От участников блокад травмы получили четыре сотрудника полиции и поврежден автомобиль МВД", - говорится в сообщении. Отмечается, что к утру четверга все препятствия на дорогах в Сербии были устранены, движение восстановлено. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Митинг в центре Белграда
Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-03T10:21
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Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-03T10:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
Сербская полиция задержала 79 протестующих за сутки
Полиция Сербии на протестах задержала 79 человек
БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали 4 полицейских, инциденты произошли в нескольких городах, сообщила пресс-служба МВД.
По данным полиции студенты и сторонники оппозиции в среду продолжили блокирование трасс и транспортных развязок, в Белграде
, Нише, Нови-Пазаре и Нови-Саде при этом произошли инциденты.
"Сотрудники МВД предыдущей ночью проверили документы у 1297 человек, 79 человек доставлены в отделения. Из них 72 за административные правонарушения, семеро - по обоснованному подозрению в нарушении положений уголовного кодекса... От участников блокад травмы получили четыре сотрудника полиции и поврежден автомобиль МВД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к утру четверга все препятствия на дорогах в Сербии
были устранены, движение восстановлено.
Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций.
Президент Сербии Александр Вучич
вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты.
Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич
, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич
посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".