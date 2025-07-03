https://ria.ru/20250703/sektor-2026846722.html

В секторе Газа из-за ударов Израиля погибли более 300 человек

В секторе Газа из-за ударов Израиля погибли более 300 человек - РИА Новости, 03.07.2025

В секторе Газа из-за ударов Израиля погибли более 300 человек

Более 300 человек погибли за последние двое суток в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:51:00+03:00

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КАИР, 3 июл – РИА Новости. Более 300 человек погибли за последние двое суток в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава. "Израильская оккупационная армия в последние 48 часов совершила 26 кровавых массовых убийств мирных палестинцев в секторе Газа, в результате которых более 300 человек погибли, сотни получили ранения и пропали без вести", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250703/ssha-2026846052.html

https://ria.ru/20250702/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас