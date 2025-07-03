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В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз - РИА Новости, 03.07.2025
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09:18 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз - РИА Новости, 03.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат обвинил власти республики во главе с президентом Майей Санду в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:18:00+03:00
2025-07-03T09:18:00+03:00
молдавия
сша
украина
влад филат
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат обвинил власти республики во главе с президентом Майей Санду в милитаризации страны под предлогом внешних угроз - в частности, Филат заявил РИА Новости, что выделение десятков миллионов долларов на ПВО противоречит нейтральному статусу республики. Ранее в среду правительство Молдавии единогласно утвердило законопроект "О безопасности национального воздушного пространства", предусматривающий увеличение военного бюджета до одного процента ВВП. Министр обороны Анатолий Носатый обосновал решение региональным геополитическим контекстом и угрозами от применения дронов. Молдавия увеличивает финансирование ПВО почти на 60 миллионов долларов. "Майя Санду, ее администрация, правящая партия "Действие и солидарность", которую она контролирует, последовательно проводят политику милитаризации под предлогом внешних угроз. Министр обороны ссылается на ситуацию на Украине для обоснования десятков миллионов долларов на ПВО. Но разве нейтральная страна должна втягиваться в чужой конфликт?" - сказал Филат. Экс-премьер указал, что при росте ВВП всего 0,1% в 2024 году власти находят средства на военные нужды, но не могут обеспечить зарплатами железнодорожников и медработников. "На зарплаты железнодорожникам, учителям, врачам денег нет, а на оборонные проекты находятся десятки миллионов. Это похоже на перекачку государственных средств в оборонную сферу под предлогом мифических угроз", - подчеркнул экс-премьер. Экс-премьер выразил обеспокоенность тем, что нынешние власти в спешном порядке принимают решения по милитаризации, игнорируя демократические процедуры. "Я всегда выступал за укрепление безопасности Молдовы через сотрудничество с международными партнерами, включая НАТО и Европейский союз. Однако любые изменения в нашем нейтральном статусе должны происходить постепенно и исключительно через демократический процесс, отражающий волю народа", - добавил Филат. Политик отметил, что предстоящие 28 сентября парламентские выборы 2025 года Молдавии станут важным моментом для определения будущего страны, и граждане должны иметь возможность высказаться по вопросам безопасности и международного статуса республики. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с приходом к власти Санду в стране участились военные учения с участием США, Британии, Германии и Румынии. Финансирование новой оборонной программы планируется частично покрыть за счет программ НАТО и Европейского фонда мира.
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026865259.html
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молдавия, сша, украина, влад филат, майя санду, нато, в мире
Молдавия, США, Украина, Влад Филат, Майя Санду, НАТО, В мире
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз

Политик Филат обвинил Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат обвинил власти республики во главе с президентом Майей Санду в милитаризации страны под предлогом внешних угроз - в частности, Филат заявил РИА Новости, что выделение десятков миллионов долларов на ПВО противоречит нейтральному статусу республики.
Ранее в среду правительство Молдавии единогласно утвердило законопроект "О безопасности национального воздушного пространства", предусматривающий увеличение военного бюджета до одного процента ВВП. Министр обороны Анатолий Носатый обосновал решение региональным геополитическим контекстом и угрозами от применения дронов. Молдавия увеличивает финансирование ПВО почти на 60 миллионов долларов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В ПМР рассказали, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
08:56
"Майя Санду, ее администрация, правящая партия "Действие и солидарность", которую она контролирует, последовательно проводят политику милитаризации под предлогом внешних угроз. Министр обороны ссылается на ситуацию на Украине для обоснования десятков миллионов долларов на ПВО. Но разве нейтральная страна должна втягиваться в чужой конфликт?" - сказал Филат.
Экс-премьер указал, что при росте ВВП всего 0,1% в 2024 году власти находят средства на военные нужды, но не могут обеспечить зарплатами железнодорожников и медработников. "На зарплаты железнодорожникам, учителям, врачам денег нет, а на оборонные проекты находятся десятки миллионов. Это похоже на перекачку государственных средств в оборонную сферу под предлогом мифических угроз", - подчеркнул экс-премьер.
Экс-премьер выразил обеспокоенность тем, что нынешние власти в спешном порядке принимают решения по милитаризации, игнорируя демократические процедуры. "Я всегда выступал за укрепление безопасности Молдовы через сотрудничество с международными партнерами, включая НАТО и Европейский союз. Однако любые изменения в нашем нейтральном статусе должны происходить постепенно и исключительно через демократический процесс, отражающий волю народа", - добавил Филат.
Политик отметил, что предстоящие 28 сентября парламентские выборы 2025 года Молдавии станут важным моментом для определения будущего страны, и граждане должны иметь возможность высказаться по вопросам безопасности и международного статуса республики.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с приходом к власти Санду в стране участились военные учения с участием США, Британии, Германии и Румынии. Финансирование новой оборонной программы планируется частично покрыть за счет программ НАТО и Европейского фонда мира.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Шор обвинил власти Молдавии в подготовке к войне
25 июня, 07:44
 
МолдавияСШАУкраинаВлад ФилатМайя СандуНАТОВ мире
 
 
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