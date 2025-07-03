https://ria.ru/20250703/sammit-2027000555.html

Эксперт назвал саммит Молдавия — ЕС дорогостоящей пропагандистской акцией

Эксперт назвал саммит Молдавия — ЕС дорогостоящей пропагандистской акцией - РИА Новости, 03.07.2025

Эксперт назвал саммит Молдавия — ЕС дорогостоящей пропагандистской акцией

Предстоящий саммит Молдавия - Евросоюз является всего лишь дорогостоящей пропагандистской акцией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:25:00+03:00

2025-07-03T17:25:00+03:00

2025-07-03T17:25:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

майя санду

в мире

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Предстоящий саммит Молдавия - Евросоюз является всего лишь дорогостоящей пропагандистской акцией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Четвертого июля в Кишиневе состоится первый двусторонний саммит Молдавия – Евросоюз, что, по замыслу организаторов, станет "решающим моментом для европейского пути Молдавии". Мероприятие организовано под эгидой президента Молдавии Майи Санду. "Очевидно, что этот саммит - всего лишь дорогостоящая пропагандистская акция, которая открывает избирательную кампанию правящей партии "Действие и солидарность". Все предвыборные кампании Санду и ее команды строятся по одному сценарию – безудержная евросоюзовская реклама, обещание населению всего хорошего по евростандартам и крики о русской экспансии, остановить которую может только натовский зонтик", - сказал Шорников. По его словам, гражданам Молдавии предлагают наступить на те же грабли, "которые их уже порядком покалечили". "Им так же, как и на прошлых парламентских и на президентских выборах, обещают ускоренную европейскую интеграцию и предлагают голосовать за тех же политиков, которые погрузили страну в экономический кризис и уже дважды за четыре года спровоцировали энергетический коллапс", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что русофобия -это ахиллесова пята провластных политтехнологов. Молдаване никогда не воспринимали русских как угрозу, в том числе российских солдат, которые больше 30 лет успешно выполняют на Днестре миротворческую миссию. "Поэтому в Молдавии попытки разогнать по западным методичкам русофобскую волну не только оканчиваются неудачей, но и порождают сомнения в необходимости евроинтеграции. В исполнении действующих властей евроинтеграция и вражда с Россией подаются в одном флаконе", - сказал эксперт. По его словам, несмотря на шквал заманчивых обещаний население в большинстве своем уже понимает, что евроинтеграция для Молдавии малодостижима. "Более того, все больше людей в принципе со скепсисом относятся к целесообразности евроинтеграции, которая на деле оборачивается тотальной финансовой зависимостью от внешних партнеров, высокими тарифами на коммунальные услуги и оттоком трудоспособного населения. Для Молдавии европейский вектор внешней политики уже обернулся колониальным порабощением, и скрывать это становится все сложнее", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20250630/sandu-2026398138.html

https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, кишинев, майя санду, в мире, евросоюз