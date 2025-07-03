https://ria.ru/20250703/samara-2026894996.html
В Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 03.07.2025
В Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:21:00+03:00
2025-07-03T11:21:00+03:00
2025-07-03T11:25:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
самара
курумоч (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация."В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Самару.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250703/ogranicheniya--2026874578.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), самара, курумоч (аэропорт), общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Самара, Курумоч (аэропорт), Общество
В Самаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов