https://ria.ru/20250703/ryazan-2026970759.html

Учительница из Рязани рассказала, как полиция приняла ее за закладчицу

Учительница из Рязани рассказала, как полиция приняла ее за закладчицу - РИА Новости, 03.07.2025

Учительница из Рязани рассказала, как полиция приняла ее за закладчицу

Бывшая учительница русского языка и литературы рассказала РИА Новости, как ее задерживала полиция, перепутав с закладчицей. Следственные органы разбираются в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:17:00+03:00

2025-07-03T16:17:00+03:00

2025-07-03T16:30:00+03:00

происшествия

рязанская область

рязань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Бывшая учительница русского языка и литературы рассказала РИА Новости, как ее задерживала полиция, перепутав с закладчицей. Следственные органы разбираются в правомерности действий полицейских, сообщило УМВД по Рязанской области в своем Telegram-канале.Как рассказала РИА Новости бывшая учительница русского языка и литературы Валентина Волкова, днем 20 мая она отдыхала на берегу реки Трубеж. По ее словам, к ней подошел с вопросами мужчина в гражданской одежде, которого она приняла за грабителя, отобрал у нее телефон. Женщина рассказала, что она попыталась вырваться, но мужчина применил силовой прием, повалил на землю и надел наручники. Волкова рассказала, что ее затолкали в машину, где проверили телефон, и только после этого отпустили.Как рассказала Волкова, после инцидента ей диагностировали внутрисуставной перелом головки плечевой кости и разрыв сухожилия. В связи с этим она обратилась в полицию с жалобой на действия сотрудников.В Управлении в свою очередь сообщили, что в тот день на окраине Рязани сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков искали распространителей незаконных веществ, и поведение женщины им показалось подозрительным. Сначала полицейские спросили, почему женщина там находилась. Наручники надели потому, что женщина "начала уходить". Ее отпустили после того, как установили, что к противоправным действиям она не причастна."Сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Рязанской области провели комплексную проверку и направили собранные материалы для юридической оценки в следственные органы", - подчеркивается в сообщении УМВД.

https://ria.ru/20250616/shtraf-2023033050.html

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происшествия, рязанская область, рязань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)