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Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали - РИА Новости, 03.07.2025
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10:29 03.07.2025
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Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали
Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали - РИА Новости, 03.07.2025
Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали
Задержан руководитель федерального государственного казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в Озерске Челябинской области Андрей... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:29:00+03:00
2025-07-03T10:29:00+03:00
озерск
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Задержан руководитель федерального государственного казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в Озерске Челябинской области Андрей Скульдицкий, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Задержан Андрей Скульдицкий, он подозревается в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке. В пресс-службе УФСБ России по региону подтвердили РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске.
https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html
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озерск
челябинская область
россия
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озерск, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Озерск, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали

Руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС Скульдицкого задержали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Задержан руководитель федерального государственного казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в Озерске Челябинской области Андрей Скульдицкий, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Задержан Андрей Скульдицкий, он подозревается в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки
Вчера, 15:28
Он уточнил, что речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке.
В пресс-службе УФСБ России по региону подтвердили РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки
Вчера, 10:38
 
ОзерскЧелябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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