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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 03.07.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 20 по 27 июня выросли на 0,1% и составили 687,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщает Банк России. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Международные резервы РФ с 20 по 27 июня выросли на 0,1% и составили 687,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 20 июня международные резервы ЦБ составляли 687,2 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум был установлен 9 мая текущего года — 687,3 миллиарда долларов.Международные резервы России за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), мвф
Хорошие новости, Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России с 20 по 27 июня выросли на 0,1%